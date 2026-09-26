نشست مشترک رئیس رسانه ملی با رئیس سازمان بسیج مستضعفین و همچنین بازدید از نمایشگاه «روایت تحول» روز چهارشنبه، اول مهرماه برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسین طائب در این نشست با گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز حادثه تروریستی میناب و جنایات دشمن، رسانه ملی و بسیج را دو بازوی قدرتمند در پر کردن گسست‌های اجتماعی و مقابله با جنگ روانی دشمن دانست و تأکید کرد: حضور آگاهانه مردم در میدان و روایت صحیح رسانه‌ای، سد محکمی در برابر جنگ، تاب‌آوری و روایت‌های دروغین‌هالیوودی است.

وی تصریح کرد: ما نیمکت‌های خالی مدرسه میناب و دانش‌آموزانی را که در اقدام تروریستی دشمن به شهادت رسیدند، یادآور پایداری و مقاومت می‌دانیم و تا انتقام خون شهدا را نگیریم، آرام نخواهیم نشست. جنایت دشمن در هدف قرار دادن کودکان و آزمایش بمب‌های خود به حدی است که حتی در تاریخ وحوش نیز سابقه ندارد، اما این جنایات با عزم پولادین ملت ایران بی‌پاسخ نخواهد ماند. رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به مأموریت‌های مشترک بسیج و صداوسیما افزود: بسیج و رسانه ملی در ایجاد وحدت، کاهش گسست‌های اجتماعی، افزایش سرمایه اجتماعی، امید، رضایت و احساس امنیت در جامعه، نقش‌آفرینی مشترکی دارند و هم‌افزایی این دو نهاد می‌تواند اتفاقات بکری را در میدان حل مسائل کشور رقم بزند.

حجت‌الاسلام طائب ارزش راهبردی حضور مردم در میادین و خیابان‌ها را هم‌تراز با قدرت بازدارندگی موشکی دانست و گفت: همان‌طور که حضور پرتکرار مردم در صحنه یادآور شب‌های عملیات است، امروز نیز هر دوربین، شلیکی به قلب آمال و آرزو‌های دشمن است و تصاویر حماسه حضور مردم می‌تواند جایگزین موشک‌ها در جنگ روایت‌ها باشد. درحالی‌که رسانه دشمن در هالیوود به دنبال ساخت روایت‌های دروغین است، روایت صحیح، صادقانه و مستمر رسانه ملی این تلاش‌ها را به شکست می‌کشاند.

وی با اشاره به مقاومت رسانه ملی در برابر حملات دشمن اظهار کرد: دشمن از ساختمان شیشه‌ای شکست خورد. حمله به ساختمان شیشه‌ای نقش و تأثیرگذاری رسانه ملی را به‌خوبی روشن کرد. در این جنگ گل کاشتید و این میدان را خوب به تصویر کشاندید؛ هم میدان جنگ را، هم میدان خیابان را.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین افزود: جنگ اخیر برای همه مردم ثابت کرد که اگر اقتدار و قدرت نباشد، هیچ امتیازی به ملت‌ها داده نمی‌شود و امروز وارد جنگ تاب‌آوری شده‌ایم. تحولات منطقه نیز نشان داد برخلاف ادعای آمریکایی‌ها، حضور نظامی ایالات متحده و اسرائیل نه‌تنها عامل امنیت نیست، بلکه خود منشأ اصلی ناامنی و آسیب برای کشور‌های منطقه است.

حجت‌الاسلام طائب در بخش دیگری از سخنان خود به راهبرد جدید رهبر معظم انقلاب مبنی‌بر «هر ایرانی، یک بسیجی» اشاره کرد و گفت: از ارتش بیست‌میلیونی در دفاع مقدس، تا شبکه امنیتی و اطلاعاتی ۳۶ میلیونی در تهاجم نرم و سپس جهاد علمی، امروز و در قله تعیین نظم جدید جهانی، به راهبرد «هر ایرانی، یک بسیجی» رسیده‌ایم که به‌معنای اتحاد و انسجام حداکثری ملت ایران است.

وی در پایان از آمادگی کامل شبکه گسترده بسیج در سراسر کشور از دانش‌آموزان و دانشجویان گرفته تا زنان، کارگران، کارمندان و جامعه علمی‌برای همکاری همه‌جانبه با رسانه ملی خبر داد و ابراز امیدواری کرد که تفاهم‌نامه مشترک میان این دو نهاد، شتاب‌دهنده تحقق اهداف عالی نظام و راهبرد «هر ایرانی، یک بسیجی» باشد.

در پایان این نشست، علاوه‌بر امضای تفاهم‌نامه مشترک میان صداوسیما و بسیج مستضعفین، از شبکه تلویزیونی بسیج که در بستر «تلوبیون» راه‌اندازی شده است، رونمایی شد. همچنین در این مراسم، یاد و خاطره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین بسیج مستضعفین و سایر شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی‌گرامی داشته شد. حجت‌الاسلام طائب بازدیدی نیز از نمایشگاه «روایت تحول» که در مرکز همایش‌های صداوسیما برپاست، داشت.

منبع: رسانه ملی

برچسب ها: سازمان بسیج مستضعفین ، صداوسیما
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