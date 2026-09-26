باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - حمید بورد مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه صنعت نفت به عنوان بخشی لاینفک از اقتصاد کلان کشور، در تمامی گذرگاه‌های تاریخی توانسته است وظیفه ذاتی خود را به‌درستی انجام دهد گفت:هم‌اکنون صنعت نفت در یک جنگ نابرابر قرار دارد.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: همان‌طور که دشمن برای زیرساخت‌های نظامی و غیرنظامی برنامه دارد، بر اساس اطلاعات حاصله، برای ضربه زدن به تأسیسات نفتی نیز برنامه‌ریزی کرده است؛ چه این اقدام به‌صورت بمباران تأسیسات باشد، چه تحریم‌های ظالمانه و چه محاصره دریایی، اما فرزندان غیور ملت در شرکت ملی نفت ایران، فعالیت‌های جهادی و علمی خود را به‌صورت درخشان پیش برده‌اند.

وی افزود: همکاران من در صنعت نفت ایران با تمام این سختی ها سعی کرده اند که میزان تولید را حفظ کنند و به همین دلیل در مقایسه با کشورهای همسایه در شرایط مناسب‌تری قرار داریم، درحالی‌که در برخی کشورهای منطقه تولید نفت متوقف شده است، اما با درایت و هوشمندی مجموعه شرکت ملی نفت، تولید ما کماکان ادامه دارد و اگر در میدانی میزان تولید نوسان داشته، همه با برنامه‌ریزی دقیق خود شرکت بوده است.

بورد در پاسخ به شایعات مطرح‌شده درباره ترکیدگی لوله‌ها و انفجار مخازن به دلیل پر شدن و محاصره دریایی تصریح کرد: این تحلیل‌ها کاملاً غیرفنی و غیرعملیاتی است. با تجربه بالای صد سال صنعت نفت در ایران، این موضوع کاملاً قابل مدیریت است. مردان عملیاتی ما این شرایط را به‌خوبی مدیریت کرده‌اند و در حال حاضر هم تولید پایداری داریم، هم صادرات انجام می‌شود و هم زنجیره پایین‌دست به‌طور کامل تحت کنترل است؛ یعنی خوراک پتروشیمی‌ها به‌موقع تأمین شده، بنزین تولید می‌شود و هیچ بحرانی در زنجیره تأمین کشور رخ نداده است. نقاطی هم که دشمن بمباران کرده، به‌سرعت در حال بازسازی و آماده‌سازی هستند.

این مقام مسئول با اشاره به کارنامه درخشان تولید در دو سال اخیر گفت: طی این مدت، با راهبری‌های صورت‌گرفته، رکورد ۸ سال گذشته در تولید نفت شکسته شد و بیش از ۲۰۰ هزار بشکه افزایش تولید داشتیم؛ اگرچه در برخی میادین به دلیل جنگ، توقف عملیات داشتیم، اما به‌سرعت ادامه برنامه‌های توسعه‌ای را در دستور کار قرار دادیم.

معاون وزیر نفت افزود: در تولید گاز نیز رکورد چند سال گذشته را جابه‌جا کردیم و در زمستان گذشته به تولید یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب در روز رسیدیم. با این حال، تولید این میزان گاز نیازمند هزینه‌های بسیار بالایی است و از مردم درخواست داریم تا با صرفه‌جویی ۱۰ تا ۱۵ درصدی در مصرف انرژی، ما را در عبور از این روزهای سخت یاری کنند؛ به‌ویژه امسال که برخی پالایشگاه‌ها دچار آسیب‌های ناشی از جنگ شده‌اند، این صرفه‌جویی می‌تواند ضامن تداوم عرضه انرژی باشد.

این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع جمع‌آوری گازهای مشعل اشاره کرد و گفت: طرح جمع‌آوری گازهای همراه برای مدیریت ارشد اجرایی کشور چنان حائز اهمیت است که به‌صورت هفتگی پیگیری می‌شود و یکی از مطالبات اصلی از مجموعه نفت است.

وی تصریح کرد: پیش از این حدود ۵ میلیون مترمکعب گاز همراه جمع‌آوری شده بود و اکنون با تلاش‌های صورت‌گرفته، این عدد به ۱۵ میلیون مترمکعب رسیده است؛ این یعنی یک رشد ۳۰۰ درصدی که حاصل توانمندی همکاران ما در شرکت ملی نفت است.

بورد افزود: طبق برنامه‌ریزی‌ها و قراردادهای منعقدشده، بنا داریم تا پایان سال، ۲۱ میلیون مترمکعب دیگر گاز همراه را جمع‌آوری کنیم تا مجموع این عدد به ۳۶ میلیون مترمکعب در روز برسد. این اعداد، ماحصل پروژه‌هایی است که با همت شرکت ملی نفت با بخش خصوصی منعقد شده است.

وی در پایان اظهار داشت: به‌زودی پروژه‌ای جدید افتتاح خواهد شد که جمع‌آوری ۲۰۰ میلیون فوت مکعب گاز همراه را محقق می‌کند. همچنین با افتتاح NGL3100 در دهلران، تمام گازهای همراه این منطقه در حال جمع‌آوری است. برای غرب کارون نیز برنامه‌های جدی داریم و در ماه‌های آینده اخبار خوبی در این حوزه منتشر خواهیم کرد. در حوزه دریا و جمع‌آوری گازهای همراه میادین دریایی نیز با همکاری بخش خصوصی در حال مذاکره هستیم تا به نتایج خوبی برسیم.