فرماندار ساوه گفت: به دنبال تصادفات اخیر مدیرعامل آزادراه ساوه - همدان به دادستانی احضار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدمهدی حسینی، فرماندار ساوه با اشاره به قرار گرفتن این شهرستان در مسیر شاهراههای مواصلاتی کشور گفت: محورهای شمال به جنوب و غرب به شرق کشور از شهرستان ساوه عبور میکنند و طبیعی است که به دلیل حجم بالای تردد، هر ساله شاهد وقوع حوادث رانندگی در این منطقه باشیم، اما در ماههای اخیر شدت این حوادث افزایش یافته است.
وی با اشاره به حادثه واژگونی اتوبوس که شب گذشته در محورهای مواصلاتی ساوه رخ داد، افزود: در تصادفات معمولاً سه عامل انسانی، جادهای و خودرو نقش دارند و در حادثه شب گذشته، بر اساس بررسیهای اولیه، عامل انسانی پررنگتر به نظر میرسد.
فرماندار ساوه ادامه داد: خوابآلودگی راننده، سرعت بیش از حد و ناتوانی در حفظ تعادل اتوبوس از جمله عواملی است که در این حادثه مطرح شده و متأسفانه این سانحه به فوت تعدادی از هموطنان و مجروح شدن جمعی دیگر منجر شد که تعدادی از مصدومان در بیمارستان مدرس ساوه تحت درمان قرار دارند.
حسینی با اشاره به نقش عوامل جادهای در وقوع تصادفات اظهار کرد: در خصوص وضعیت محورهای مواصلاتی شهرستان بارها جلسه برگزار شده و در مورد محور ساوه ـ همدان نیز پیگیریهای لازم انجام شده است. دادستانی نیز در این زمینه ورود کرده و برخوردهای لازم صورت گرفته است، اما با توجه به حادثه اخیر، به نظر میرسد اقدامات باید با جدیت بیشتری دنبال شود.
فرماندار ساوه تصریح کرد: ایرادات و اشکالات محور موسوم به «اتوبان کربلا» باید هرچه سریعتر برطرف شود؛ از ترمیم آسفالت گرفته تا اصلاح و نصب تابلوهای هشداردهنده، تقویت دوربینها و سایر تجهیزات ایمنی. همچنین در بخشهایی که نیاز به گاردریل و جداکننده مسیر وجود دارد، باید این تجهیزات نصب و وضعیت ایمنی مسیر ارتقا پیدا کند.
حسینی با اشاره به وضعیت جاده قدیم ساوه ـ همدان بیان کرد: این محور یکی از مسیرهای بسیار حادثهخیز کشور است و با توجه به حجم بالای تردد، چارهای جز تبدیل آن به بزرگراه و دوبانده کردن مسیر وجود ندارد.
وی ادامه داد: هم تردد خودروهای محلی در این مسیر بالاست و هم مسافرانی که از سمت همدان به مقصد مناطق شرقی کشور تردد میکنند از این محور استفاده میکنند؛ بنابراین دوباندهسازی این مسیر از اهمیت ویژهای برخوردار است.
فرماندار ساوه با اشاره به روند اجرای پروژه دوباندهسازی جاده قدیم ساوه ـ همدان اظهار کرد: عملیات دوباندهسازی این مسیر مدتی است آغاز شده و در یک سال گذشته حدود ۱۰ کیلومتر از مسیر اجرا و آسفالت شده، اما حدود ۳۵ کیلومتر از مسیر تا شهر غرقآباد باقی مانده است.
حسینی خاطرنشان کرد: امیدواریم با کمک نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس و استاندار مرکزی بتوانیم طی یکی دو سال آینده و تا پایان دولت چهاردهم، این پروژه را به سرانجام برسانیم و مسیر را ایمنسازی کنیم؛ چراکه تکمیل این پروژه میتواند در کاهش تصادفات این محور بسیار مؤثر باشد.
وی به احداث پل در تقاطع حادثهخیز مسیر اشاره کرد و ادامه داد: پلی که اخیراً در یکی از تقاطعهای این محور افتتاح شد، یکی از نقاط بسیار پرحادثه را برطرف کرد و خوشبختانه با احداث این پل، یکی از گلوگاههای حادثهخیز مسیر رفع شده است، اما خطرات و نقاط پرریسک در بخشهای دیگر مسیر همچنان وجود دارد و باید مورد توجه قرار گیرد.
فرماندار ساوه با اشاره به وضعیت آزادراه ساوه ـ تهران اظهار کرد: این آزادراه از آزادراههای خوب کشور محسوب میشود، اما آن نیز به برخی تمهیدات و اقدامات ایمنی نیاز دارد که در حال رصد و پیگیری آن هستیم.
حسینی از برگزاری جلسه شورای ترافیک شهرستان ساوه خبر داد و خاطرنشان کرد: با توجه به حوادث روزهای اخیر، امروز جلسه شورای ترافیک شهرستان با قید فوریت برگزار میشود و امیدواریم بتوانیم با اتخاذ تصمیمات مناسب، اقدامات مؤثری برای کاهش حوادث و ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی شهرستان انجام دهیم.
منبع تسنیم