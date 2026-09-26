باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا خانمحمدی، رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در یادواره شهدای منطقه دهرم، ضمن گرامیداشت یاد ۳۷ شهید این منطقه، بازگشایی حضوری مدارس را جلوهای از مقاومت ملت ایران و فرصتی برای انتقال فرهنگ ایثار به نسل آینده برشمرد.
حمیدرضا خانمحمدی در یادواره شهدای منطقه دهرم با اشاره به پیشینه ایستادگی مردم این منطقه اظهار کرد: برگزاری یادوارهها، تجلیگر نقش مردم در بزنگاههای حساس تاریخی برای دفاع از انقلاب و ارزشهای آن است.
او با گرامیداشت ۳۷ شهید دهرم، از شهید «حیدر شهیدی» به عنوان کمسنوسالترین شهید این منطقه یاد کرد که در ۱۱ سالگی به مقام شهادت نائل آمد.
معاون وزیر آموزشوپرورش با بیان اینکه ملت ایران طی دو جنگ تحمیلی و حوادث گوناگون، شهدای بسیاری تقدیم کرده است، تصریح کرد: این ایستادگی نشان میدهد که ملت ایران با ادعاهای قدرتهای پوشالی مرعوب نخواهد شد.
خانمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات مفهوم «دفاع و مقاومت» در نسل جدید اشاره کرد و گفت: امروز در مدارس کشور، دانشآموزان نیز در شمار شهدای حوادث قرار گرفتهاند.
او با اشاره به حوادث اخیر و شهادت تعدادی از دانشآموزان در میناب، از جمله شهید «ماکان نصیری» و ۱۶۸ کودک دیگر، این رخدادها را سندی بر مظلومیت ملت ایران دانست.
خان محمدی با تأکید بر اینکه قدرت واقعی ملت ایران در اعتقاد مردم به فرهنگ ایثار و شهادت نهفته است، افزود: ملتی که از فرهنگ شهادت بهره میبرد، تسلیمناپذیر است.
رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور همچنین با اشاره به فرآیند بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جاری، خاطرنشان کرد: در آستانه مهرماه، برخی به دنبال سوق دادن آموزش به سمت فضای مجازی بودند، اما با تلاش معلمان و مجموعههای آموزشوپرورش، مدارس بهصورت حضوری بازگشایی شدند.
او، بازگشایی حضوری مدارس را نه تنها آغاز فعالیت آموزشی، بلکه فرصتی برای تبیین مفاهیم مقاومت، ایثار و مسئولیتپذیری به دانشآموزان عنوان کرد.
خانمحمدی در پایان تأکید کرد: تکیه بر ایمان و حضور مردم، درسی است که ملت ایران از دوران دفاع مقدس آموخته و برگزاری این یادوارهها فرصتی برای زنده نگهداشتن این روحیه در نسلهای آینده است.
منبع: نوسازی مدارس فارس