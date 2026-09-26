معاون وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به تلاش‌های انجام‌شده برای آغاز حضوری سال تحصیلی، این رخداد را نه تنها فرصتی آموزشی، بلکه فضایی برای تبیین مفاهیم مقاومت و مسئولیت‌پذیری به دانش‌آموزان به عنوان نسل آینده‌ساز کشور دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا خان‌محمدی، رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در یادواره شهدای منطقه دهرم، ضمن گرامیداشت یاد ۳۷ شهید این منطقه، بازگشایی حضوری مدارس را جلوه‌ای از مقاومت ملت ایران و فرصتی برای انتقال فرهنگ ایثار به نسل آینده برشمرد.

حمیدرضا خان‌محمدی در یادواره شهدای منطقه دهرم با اشاره به پیشینه ایستادگی مردم این منطقه اظهار کرد: برگزاری یادواره‌ها، تجلی‌گر نقش مردم در بزنگاه‌های حساس تاریخی برای دفاع از انقلاب و ارزش‌های آن است.

او با گرامیداشت ۳۷ شهید دهرم، از شهید «حیدر شهیدی» به عنوان کم‌سن‌وسال‌ترین شهید این منطقه یاد کرد که در ۱۱ سالگی به مقام شهادت نائل آمد.

معاون وزیر آموزش‌وپرورش با بیان اینکه ملت ایران طی دو جنگ تحمیلی و حوادث گوناگون، شهدای بسیاری تقدیم کرده است، تصریح کرد: این ایستادگی نشان می‌دهد که ملت ایران با ادعا‌های قدرت‌های پوشالی مرعوب نخواهد شد.

خان‌محمدی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات مفهوم «دفاع و مقاومت» در نسل جدید اشاره کرد و گفت: امروز در مدارس کشور، دانش‌آموزان نیز در شمار شهدای حوادث قرار گرفته‌اند.

او با اشاره به حوادث اخیر و شهادت تعدادی از دانش‌آموزان در میناب، از جمله شهید «ماکان نصیری» و ۱۶۸ کودک دیگر، این رخداد‌ها را سندی بر مظلومیت ملت ایران دانست.

خان محمدی با تأکید بر اینکه قدرت واقعی ملت ایران در اعتقاد مردم به فرهنگ ایثار و شهادت نهفته است، افزود: ملتی که از فرهنگ شهادت بهره می‌برد، تسلیم‌ناپذیر است.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور همچنین با اشاره به فرآیند بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جاری، خاطرنشان کرد: در آستانه مهرماه، برخی به دنبال سوق دادن آموزش به سمت فضای مجازی بودند، اما با تلاش معلمان و مجموعه‌های آموزش‌وپرورش، مدارس به‌صورت حضوری بازگشایی شدند.

او، بازگشایی حضوری مدارس را نه تنها آغاز فعالیت آموزشی، بلکه فرصتی برای تبیین مفاهیم مقاومت، ایثار و مسئولیت‌پذیری به دانش‌آموزان عنوان کرد.

خان‌محمدی در پایان تأکید کرد: تکیه بر ایمان و حضور مردم، درسی است که ملت ایران از دوران دفاع مقدس آموخته و برگزاری این یادواره‌ها فرصتی برای زنده نگه‌داشتن این روحیه در نسل‌های آینده است.

منبع: نوسازی مدارس فارس

برچسب ها: حضوری ، مدارس ، نماد ایستادگی دانش آموزان ، معاون وزیر ، آموزش و پرورش فارس
خبرهای مرتبط
احتمال غیرحضوری شدن برخی مدارس استان تهران
کلاری:
مدارس فارس در نیمه اول سال تحصیلی غیرحضوری می‌شود
مدارس فارس فردا یکشنبه ۲۸ دی حضوری است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نخستین مرحله طرح حفاظت از مجسمه شاپور اول پس از ۷ دهه آغاز شد
۸۸ مدرسه در جنگ اخیر آسیب دیدند/ آواربرداری و بازسازی با تکیه بر ظرفیت خیرین
توصیه‌های پلیسی برای حفظ امنیت دانش‌آموزان در مسیر مدرسه
حمایت بهزیستی فارس از نزدیک به ۲ هزار کودک دارای اختلال شنوایی
اجرای مدل «شبکه گردشگری چرخشی» در فارس/طرحی که پیشنهاد ملی شد
آمادگی برق شیراز برای مقابله با بارش‌های ال‌نینو/ ایمن‌سازی ۱۵ پست زمینی
زنگ مهر و مقاومت با حضور فرزندان شهدا در شیراز نواخته شد
۲۶۰ کیلومتر بزرگراه تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد
پوستر «فارس؛ پایتخت همگرایی گردشگری» رونمایی شد
بهره‌برداری از ۲۵ هکتار گلخانه جدید در فارس؛ گامی در مسیر کشاورزی پایدار
آخرین اخبار
ثبت‌نام ۴۰ هزار دانش‌آموز در سامانه سرویس مدارس شیراز
بازگشایی حضوری مدارس نماد ایستادگی در برابر توطئه‌هاست
زنگ مهر و مقاومت با حضور فرزندان شهدا در شیراز نواخته شد
بهره‌برداری از ۲۵ هکتار گلخانه جدید در فارس؛ گامی در مسیر کشاورزی پایدار
۲۶۰ کیلومتر بزرگراه تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد
صنایع دستی؛ ویترین اصلی معرفی ظرفیت‌های فارس در نمایشگاه‌ها
پوستر «فارس؛ پایتخت همگرایی گردشگری» رونمایی شد
«ضربه آزاد» نماینده فارس در بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت شد
اجرای مدل «شبکه گردشگری چرخشی» در فارس/طرحی که پیشنهاد ملی شد
آمادگی برق شیراز برای مقابله با بارش‌های ال‌نینو/ ایمن‌سازی ۱۵ پست زمینی
۸۸ مدرسه در جنگ اخیر آسیب دیدند/ آواربرداری و بازسازی با تکیه بر ظرفیت خیرین
حمایت بهزیستی فارس از نزدیک به ۲ هزار کودک دارای اختلال شنوایی
نخستین مرحله طرح حفاظت از مجسمه شاپور اول پس از ۷ دهه آغاز شد
توصیه‌های پلیسی برای حفظ امنیت دانش‌آموزان در مسیر مدرسه
کنجه لاری و مسقطی؛ طعم‌هایی برای رونق گردشگری لارستان
زنده گیری ۲ قلاده میمون بازیگوش در کازرون
تأکید معاون درمان دانشگاه بر برخورد قاطع با مسببان حادثه
پاسخ تهاجمی در انتظار هرگونه تجاوز نظامی است
اثبات اقتدار ایران به جهانیان از دفاع مقدس تا خودکفایی در فناوری‌های راهبردی
شهر آینده صدرا نیازمند توسعه همه‌جانبه زیرساخت‌ها و رویدادهای خانواده‌محور
زمین‌های دولتی باید برای خانه‌دار شدن مردم واگذار شود/ ۶ میلیون خانوار مستأجر چشم‌انتظار تصمیم‌گیری هستند