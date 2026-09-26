باشگاه خبرنگاران جوان -دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با مشارکت نهاد‌های حوزوی و همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، همایش سالانه «مبلغان مجاهد» را با محوریت «رهبر شهید» برگزار می‌کند.

این همایش با هدف پاسداشت مقام و جایگاه مبلغان مجاهد و شهدای عرصه تبلیغ در دوران دفاع مقدس و همچنین بازخوانی نقش حوزه‌های علمیه و مبلغان دینی در پشتیبانی فرهنگی و تبلیغی از جبهه‌های نبرد برگزار خواهد شد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین علی شیرازی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا، به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت.

نقش‌آفرینی دفتر تبلیغات اسلامی در دوران دفاع مقدس

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در دوران دفاع مقدس، با سازماندهی و اعزام گسترده مبلغان به مناطق عملیاتی، نقش مهمی در پشتیبانی تبلیغی و فرهنگی از رزمندگان ایفا کرد. در همین راستا، بیش از ۷۵۰۰ پرونده رزمی ـ تبلیغی برای طلاب تشکیل و ۳۴۵۰۰ حکم تبلیغی صادر شد تا زمینه حضور و فعالیت مبلغان در جبهه‌های نبرد فراهم شود.

ثمره این حضور و مجاهدت، تقدیم شهدای گرانقدری بود که در کنار رزمندگان اسلام، در عرصه تبلیغ و هدایت معنوی جبهه‌ها نیز به ایفای نقش پرداختند. بر اساس آمار موجود، ۹۱۳ نفر از مبلغان اعزامی دفتر تبلیغات اسلامی در دوران دفاع مقدس جان خود را در راه اعتلای اسلام و دفاع از کیان ایران اسلامی فدا کردند و به مقام رفیع شهادت نائل آمدند.

«مبلغان مجاهد»؛ روایتگر پیوند تبلیغ و جهاد

همایش «مبلغان مجاهد» فرصتی برای گرامیداشت این میراث ارزشمند و بازخوانی مجاهدت‌های مبلغان و روحانیانی است که در سال‌های دفاع مقدس، در کنار حضور در عرصه تبلیغ و هدایت معنوی رزمندگان، در متن حوادث و تحولات جبهه‌ها نیز حضور داشتند.

این یادواره همچنین بستری برای انتقال این بخش از تاریخ دفاع مقدس به نسل‌های جدید و تبیین نقش تبلیغ دینی در تقویت روحیه مقاومت، ایمان و ایستادگی رزمندگان به شمار می‌رود؛ نقشی که در سال‌های دفاع مقدس، در کنار سایر ظرفیت‌های پشتیبانی، به تقویت جبهه‌های نبرد و حفظ روحیه معنوی رزمندگان کمک کرد.

در این مراسم، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه تبلیغ و مبلغان مجاهد دوران دفاع مقدس، از ایثار و فداکاری آنان تجلیل خواهد شد و حاضران با آرمان‌های والای شهدا و ارزش‌های انقلاب اسلامی تجدید میثاق خواهند کرد.

زمان و مکان برگزاری

همایش سالانه «مبلغان مجاهد» چهارشنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۵، از ساعت ۹ تا ۱۲ در سالن همایش‌های غدیر واقع در خیابان معلم، جنب بوستان کتاب برگزار می‌شود.

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم از اساتید، مبلغان، فعالان فرهنگی و عموم علاقه‌مندان دعوت کرده است با حضور در این مراسم، در گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه تبلیغ و مبلغان مجاهد دوران دفاع مقدس مشارکت کنند.