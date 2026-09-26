باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - همزمان با گزارش منابع یمنی از حملات هوایی جنگندههای عربستان به مناطقی در استانهای اب و صعده، ائتلاف عربی به رهبری ریاض نیز از رهگیری و انهدام پهپادها و یک موشک بالستیک شلیکشده به سمت عربستان خبر داد.
جنگندههای عربستان امروز شنبه پل «الدلیل» در شهرستان المخادر در استان اب را هدف حمله هوایی قرار دادند.
خبرنگار المسیره در استان صعده نیز گزارش داد که جنگندههای عربستان دو حمله هوایی علیه شهرستان قطابر انجام دادند و در ادامه، سومین حمله هوایی نیز این منطقه را هدف قرار داد.
در مقابل، نیروهای دولت مستعفی یمن مدعی شد پدافند هوایی این کشور صبح امروز دو پهپاد شلیکشده از سوی انصارالله را که به سمت منطقه ریاض در حرکت بودند، رهگیری و منهدم کرده است.
آنها مدعی رهگیری یک فروند موشک بالستیک شلیکشده از سوی انصارالله به سمت خمیس مشیط شد.
منبع: الجزیره