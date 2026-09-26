رسانه‌های یمنی از حملات هوایی جنگنده‌های عربستان به مناطقی در استان‌های اب و صعده خبر دادند.

باشگاه  خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - همزمان با گزارش منابع یمنی از حملات هوایی جنگنده‌های عربستان به مناطقی در استان‌های اب و صعده، ائتلاف عربی به رهبری ریاض نیز از رهگیری و انهدام پهپاد‌ها و یک موشک بالستیک شلیک‌شده به سمت عربستان خبر داد.

جنگنده‌های عربستان امروز شنبه پل «الدلیل» در شهرستان المخادر در استان اب را هدف حمله هوایی قرار دادند.

خبرنگار المسیره در استان صعده نیز گزارش داد که جنگنده‌های عربستان دو حمله هوایی علیه شهرستان قطابر انجام دادند و در ادامه، سومین حمله هوایی نیز این منطقه را هدف قرار داد.

در مقابل، نیروهای دولت مستعفی یمن مدعی شد پدافند هوایی این کشور صبح امروز دو پهپاد شلیک‌شده از سوی انصارالله را که به سمت منطقه ریاض در حرکت بودند، رهگیری و منهدم کرده است.

آنها مدعی رهگیری یک فروند موشک بالستیک شلیک‌شده از سوی انصارالله به سمت خمیس مشیط شد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: حمله به یمن ، عربستان
خبرهای مرتبط
المشاط: عربستان به‌دنبال بازگرداندن یمن به وابستگی است
یمن: عربستان در ۲۴ ساعت ۱۴ حمله هوایی و موشکی انجام داد
یمن: نیرو‌های وابسته به عربستان از کوه نعمان رانده شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نیویورک‌تایمز: نتانیاهو هشدار امارات درباره عملیات ۷ اکتبر را به مقام‌های امنیتی منتقل نکرد
انفجار در ریاض؛ گزارش‌ها از حمله پهپادی و موشکی به عربستان حکایت دارد
پنتاگون: شمار نظامیان آمریکایی زخمی در جنگ با ایران به ۸۶۱ نفر رسید
المشاط: عربستان به‌دنبال بازگرداندن یمن به وابستگی است
پولیتیکو: ترامپ گزینه‌های تازه‌ای را برای مهار قیمت سوخت بررسی می‌کند
مسکو: آمریکا جهان را به سمت رقابت هسته‌ای جدید می‌برد
کاخ سفید مانع حضور سی‌ان‌ان در هواپیمای ترامپ شد
فرانسه پیش‌نویس قطعنامه آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را به شورای امنیت می‌برد
حمله سایبری به راه‌آهن اسپانیا؛ اطلاعات کاربران به خطر افتاد
فشار دوحزبی در سنا بر ترامپ برای لغو دعوت پوتین به اجلاس گروه ۲۰
آخرین اخبار
کاخ سفید مانع حضور سی‌ان‌ان در هواپیمای ترامپ شد
فرانسه پیش‌نویس قطعنامه آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را به شورای امنیت می‌برد
حمله سایبری به راه‌آهن اسپانیا؛ اطلاعات کاربران به خطر افتاد
فشار دوحزبی در سنا بر ترامپ برای لغو دعوت پوتین به اجلاس گروه ۲۰
انفجار در ریاض؛ گزارش‌ها از حمله پهپادی و موشکی به عربستان حکایت دارد
پنتاگون: شمار نظامیان آمریکایی زخمی در جنگ با ایران به ۸۶۱ نفر رسید
نیویورک‌تایمز: نتانیاهو هشدار امارات درباره عملیات ۷ اکتبر را به مقام‌های امنیتی منتقل نکرد
پولیتیکو: ترامپ گزینه‌های تازه‌ای را برای مهار قیمت سوخت بررسی می‌کند
المشاط: عربستان به‌دنبال بازگرداندن یمن به وابستگی است
مسکو: آمریکا جهان را به سمت رقابت هسته‌ای جدید می‌برد
زلنسکی: اوکراین برای تأمین تسلیحات سال آینده به پول بیشتری نیاز دارد
یمن: عربستان در ۲۴ ساعت ۱۴ حمله هوایی و موشکی انجام داد
قطر: ایران و آمریکا برای پیشرفت مذاکرات تمایل دارند
گزارش واشنگتن‌پست از ابهام درباره آینده برنامه هسته‌ای عربستان
استقبال پوتین از توافق آمریکا و چین
النجباء: آیا پاسخ عراق به حمایت‌های ایران، توقف پروازهاست؟
ترامپ از برنامه دیدار دوباره با رئیس‌جمهور چین در دو ماه آینده خبر داد
یمن: نیرو‌های وابسته به عربستان از کوه نعمان رانده شدند
رویترز: بازگشایی تنگه هرمز به پذیرش تمام شروط ایران از سوی آمریکا بستگی دارد
اعتراف لیبرمن: نتانیاهو و اسرائیل در جهان طرد شدند
مدودف نخبگان انگلیس را به سخره گرفت
الجزیره: مذاکرات ایران و آمریکا وارد مرحله فنی شده است
ترامپ: گفت‌و‌گو با رئیس جمهور چین سازنده بود
الزیدی در سازمان ملل: عراق به‌دنبال تنوع کریدور‌های انرژی است
ادعای نیرو‌های دولت مستعفی یمن درباره کنترل رشته‌کوه نعمان
اردوغان: پیمان دفاعی مکه علیه ایران و اسرائیل نیست
سی‌بی‌اس نیوز: تحرکات نظامی آمریکا در کارائیب افزایش پیدا می‌کند
کرملین: برای تعیین سفیر در انگلیس و فرانسه عجله نداریم
راهبرد آسمان سوخته از سوی ایران
پیام ترامپ به رئیس جمهور چین درباره کمک به ایران