نماینده تنیس روی میز کشورمان در بخش انفرادی با پیروزی بر نماینده قدرتمند میزبان به نیمه نهایی رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان- در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات انفرادی، نوشاد عالمیان برابر توموکازو هاریموتو از ژاپن دارنده رنک ۴ جهان، ۴-۳ پیروز شد و ضمن راهیابی به نیمه نهایی مدال برنز خود را نیز قطعی کرد.

این سومین مدال تاریخ انفرادی تنیس روی میز ایران در بازی‌های آسیایی پس از برنز نوشاد در جاکارتا ۲۰۱۸ و برنز هوشنگ بزرگ‌زاده در بانگوک ۱۹۶۶ محسوب میشود.

این پیروزی در حالی بدست آمد که در زمانی که نوشاد در ست چهارم امتیاز نهایی را گرفته بود سر داور امتیاز را برگرداند و بازی ادامه  یافت اما در نهایت این بازی به سود نماینده کشورمان در مقابل نماینده زاپن در کشور میزبان به پایان رسید.

برچسب ها: تیم ملی تنیس روی میز ، نوشاد عالمیان
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