باشگاه خبرنگاران جوان - در متن پیام سرلشکر خلبان علی عبداللهی به مناسبت روز سرباز آمده است: فرارسیدن هفته دفاع مقدس، که تجلی‌گاه غیرت دینی، وفاداری ملی و ایثار جاودانه مردان آهنین ایران اسلامی است، بر تمامی رزمندگان سلحشور، همرزمان وفادار، و به ویژه کارکنان وظیفه نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران که با حضور حماسی و تاریخ‌ساز خویش در عرصه‌های دفاع مقدس دوم و سوم، حماسه‌های ناب ایثار و شهادت را زنده نگه داشته‌اند، تبریک و تهنیت عرض می‌گردد.

در ادامه این پیام آمده است: خدمت مقدس سربازی، همواره نماد عینی مشارکت آگاهانه و مؤمنانه جوانان غیرتمند این سرزمین در تأمین امنیت پایدار، حراست از عزت و استقلال ملی، پاسداری از تمامیت ارضی و صیانت از نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده است.

رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در پیام خود آورده است: جوانان سرافراز ایران اسلامی، با احساس تکلیف ملی و شرعی خویش، در کنار سایر رزمندگان نیرو‌های مسلح و بسیج مردمی، از کیان نظام، جان، مال و ناموس ملت دفاع کرده‌اند و با نثار جان و سلامت خویش، امنیت و آرامش را برای امت غیور ایران به ارمغان آورده‌اند.

در ادامه این پیام آمده است: اوج این فداکاری بی‌نظیر، در دفاع مقدس سوم متبلور گردید؛ جایی که سربازان عزیز، دوشادوش دیگر رزمندگان اسلام، با شجاعتی کم نظیر در میدان نبرد حاضر شدند و با تقدیم جان خود، از آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و میهن عزیز دفاع کردند.

سرلشکر عبداللهی در پیام خود یادآور شده است: در شرایط حساس تاریخی و راهبردی کنونی، که استکبار آمریکایی صهیونی و حامیان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای آن، با توهمی واهی در پی تحقق اهداف شوم خویش در برابر جبهه حق هستند، حضور مؤثر و مقتدرانه جوانان سرباز، موجب ارتقای چشمگیر توان دفاعی، امنیتی و انتظامی کشور و افزایش عمق بازدارندگی ملی گردیده است. درود خداوند و سپاس ملت ایران، بر این جوانان رشید و غیور باد.

رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در پیام خود آورده است: اینجانب با افتخار، پنجمین روز از هفته دفاع مقدس را که مزین به نام پرافتخار «سرباز» است، به تمامی کارکنان وظیفه، و نیز خانواده‌های معزز آنان و به ویژه خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان سرباز، صمیمانه تبریک گفته و از درگاه خداوند سبحان، توفیقات روزافزون، سلامت و سربلندی ایشان را مسئلت می‌نمایم.

در پایان این پیام آمده است: امید است که جوانان عزیز ایران اسلامی، با نصب العین قرار دادن رهنمود‌های حکیمانه مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت آیت‌الله امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مد ظله العالی)، تأسی به میراث فکری و راهگشای قائد شهید امت حضرت آیت‌الله العظمی امام سیدعلی خامنه‌ای (قدس‌سره) و تلاش و کوشش مضاعف در کسب آمادگی‌های همه‌جانبه و مهارت‌های تخصصی، همواره در کسب آمادگی و مهارت‌های لازم در راستای دفاع همه جانبه از کشور و خدمت در تمامی عرصه‌ها و فعالیت‌های اجتماعی موفق بوده و مدافع مسیر پیشرفت و قدرت افزایی ایران عزیز باشند

منبع: ستاد کل نیروهای مسلح