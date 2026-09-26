باشگاه خبرنگاران جوان - محمد فرخزاده با اشاره به روند اجرای طرح سرویس مدارس در شیراز اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۴۰ هزار دانشآموز در سامانه سرویس مدارس ثبتنام کردهاند و فرآیند ساماندهی سرویسها با همکاری شرکتهای مجری و مدارس در حال انجام است.
او افزود: در سال تحصیلی جاری، ۲۶ شرکت در حوزه سرویس مدارس فعال هستند و خدمات مربوط به حدود یکهزار و ۳۴۰ مدرسه را پوشش میدهند. همچنین حدود ۷۰۰ مدیر اجرایی و نماینده در مدارس مستقر هستند تا فرآیند هماهنگی و ساماندهی سرویس مدارس را تسهیل کنند.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز از والدینی که تاکنون برای دریافت سرویس مدرسه فرزند خود ثبتنام نکردهاند خواست هرچه سریعتر نسبت به تکمیل اطلاعات و ثبت درخواست خود در سامانه «سفیر مهر شیراز» اقدام کنند تا برنامهریزی و تخصیص سرویس با مشکل مواجه نشود.
فرخزاده همچنین درباره بازپرداخت مبالغ مربوط به سال گذشته گفت: مبالغ قسط پایانی والدینی که در سال گذشته مشمول بازگشت وجه بودهاند، به حساب آنان عودت داده شده است. با این حال، تعدادی از والدین تاکنون شماره شبای بانکی خود را در سامانه ثبت نکردهاند.
او ادامه داد: والدینی که شماره شبای بانکی خود را ثبت نکردهاند، لازم است با مراجعه به سازمان حملونقل مسافر شهرداری شیراز و واحد سرویس مدارس، نسبت به ارائه شماره شبا و تکمیل فرآیند مربوط به بازگشت وجه اقدام کنند.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز در پایان خاطرنشان کرد: هدف مدیریت شهری، ایجاد فرآیندی منظم، شفاف و قابل پیگیری برای ارائه خدمات سرویس مدارس و تسهیل دسترسی دانشآموزان و خانوادهها به این خدمات است و همکاری والدین در تکمیل اطلاعات و ثبتنام به اجرای دقیقتر این فرآیند کمک خواهد کرد.
منبع: شهرداری شیراز