باشگاه خبرنگاران جوان- بر اساس گزارش رویترز، بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ نخستین رویداد بزرگ چندورزشی در ژاپن پس از المپیک توکیو به شمار میرود؛ المپیکی که پنج سال قبل به دلیل محدودیتهای ناشی از همهگیری کرونا عمدتاً بدون حضور تماشاگران برگزار شد.
بر همین اساس انتظار میرفت بازگشت یک رویداد بزرگ قارهای به ژاپن با استقبال گسترده علاقهمندان ورزش همراه شود، اما رویترز نوشته است یک هفته پس از آغاز بازیها، شور و اشتیاق عمومی در محل برگزاری مسابقات کمتر از حد انتظار به نظر میرسد و بخشهایی از سکوها در چند ورزش خالی مانده است.
یکی از نخستین نشانهها در مراسم افتتاحیه در ورزشگاه دوومیدانی «میزوهو پارک» ناگویا دیده شد؛ جایی که بخشهایی از ورزشگاه خالی بود. شورای المپیک آسیا بخشی از این وضعیت را به هشدارهای مربوط به نزدیک شدن توفان نسبت داد.
با این حال، خالی ماندن سکوها تنها به مراسم افتتاحیه محدود نشده است.
براساس گزارش رویترز، مسابقات بدمینتون و ژیمناستیک نیز در مواردی مقابل سکوهایی با تعداد زیادی صندلی خالی برگزار شده و حتی در مرکز ورزشهای آبی توکیو نیز استقبال تماشاگران محدود بوده است؛ آن هم در شرایطی که برخی از مهمترین چهرههای شنای آسیا در این مجموعه مسابقه دادهاند.
رکوردهای بزرگ؛ سکوهایی که پر نشدند
رویترز به دو نمونه قابل توجه اشاره کرده است؛ یو زیدی، شناگر ۱۳ ساله چین که در نخستین حضور خود در بازیهای آسیایی سه مدال طلا کسب کرد و شین اوهاشی، پدیده ۱۷ ساله ژاپنی که رکورد جهانی ۲۰۰ متر قورباغه مردان را شکست.
با وجود این عملکردهای شاخص، حتی این رقابتها نیز نتوانستند مرکز ورزشهای آبی توکیو را کاملاً پر کنند.
فروش بلیت هشت رشته و اختتامیه زیر ۶۰ درصد
همزمان با گزارش رویترز، برگزارکنندگان بازیها آمار تازهای از وضعیت فروش بلیت منتشر کردند که ابعاد مسئله را روشنتر میکند.
براساس آمار اعلامشده، میزان فروش بلیت هشت رشته ورزشی از جمله بیسبال، فوتبال و هاکی و همچنین مراسم اختتامیه کمتر از ۶۰ درصد بوده است.
در مقابل، فروش بلیت ۱۳ رشته از جمله بدمینتون و شمشیربازی از ۹۰ درصد عبور کرده و هفت رشته دیگر از جمله بسکتبال، ژیمناستیک هنری و والیبال نیز فروش بالای ۸۰ درصد داشتهاند.
با این حال یک نکته قابل توجه وجود دارد: حتی در بعضی مسابقاتی که بلیت آنها در سامانه عمومی «فروختهشده» اعلام شده، صندلیهای خالی مشاهده شده است. یکی از دلایل احتمالی این وضعیت، استفاده نشدن از بلیتهای دعوتی یا بلیتهایی عنوان شده که در اختیار شرکتها قرار گرفتهاند.
برگزارکنندگان تاکنون ظرفیت دقیق بلیت قابل فروش در هر ورزشگاه را منتشر نکردهاند.
برگزارکنندگان: تقاضا همچنان بالاست
مسئولان برگزاری بازیهای آسیایی در واکنش به این وضعیت تأکید کردهاند که فروش بلیت در مجموع مناسب بوده است.
براساس اعلام کمیته برگزاری، مراسم افتتاحیه و ۱۳ رشته ورزشی بیش از ۹۰ درصد ظرفیت تعیینشده برای فروش بلیت را به خود اختصاص دادهاند. مسئولان همچنین گفتهاند برای رشتههایی مانند فوتبال، بیسبال، هاکی و کریکت که در ورزشگاهها و مجموعههای بزرگتر برگزار میشوند، همچنان تعداد زیادی بلیت در دسترس است.
حتی آموزش قوانین کریکت به تماشاگران
یکی دیگر از نکات جالب گزارش رویترز به تلاش برگزارکنندگان برای جذب تماشاگر به رشتههایی مربوط میشود که در ژاپن مخاطب گستردهای ندارند.
در محل برگزاری مسابقات کریکت در شهر نیشین، برای تماشاگران بروشورهای رایگانی درباره قوانین و اصول اولیه کریکت توزیع شده است تا مخاطبان ژاپنی راحتتر بتوانند مسابقات این رشته را دنبال کنند.
کریکت در ژاپن در مقایسه با ورزشهایی مانند بیسبال از پایگاه تماشاگر بسیار محدودتری برخوردار است و برگزارکنندگان با چالش معرفی بعضی رشتههای کمتر شناختهشده بازیهای آسیایی به مخاطبان داخلی مواجه هستند.
چالش تازه برای میزبانی ژاپن
موضوع استقبال تماشاگران در شرایطی مورد توجه رسانههای بینالمللی قرار گرفته که میزبانی آیچی–ناگویا پیش از این نیز با حاشیههایی در زمینه اسکان ورزشکاران، حملونقل، تأخیر شاتلها و برخی اشتباهات اجرایی روبهرو بوده است.
اکنون گزارش رویترز مسئله دیگری را برجسته کرده است: اینکه ژاپن با وجود سابقه میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی و پس از پنج سال دوری تماشاگران از آخرین رویداد چندورزشی بزرگ این کشور، هنوز نتوانسته در همه رشتهها سکوهای بازیهای آسیایی را پر کند.
البته آمار فروش بالای ۸۰ و ۹۰ درصد در شماری از رشتهها نشان میدهد وضعیت در تمام مسابقات یکسان نیست؛ مسئله اصلی، تفاوت محسوس استقبال میان رشتهها و خالی ماندن سکوها در برخی از مهمترین محلهای برگزاری مسابقات است.