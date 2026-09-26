باشگاه خبرنگاران جوان - علی محبی روز شنبه در آیین آغاز سال تحصیلی جدید مدارس و نواخته شدن زنگ مهر در قم، با اشاره به حمایت دولت از آموزش و پرورش، بیان کرد: در دولت چهاردهم، آموزش و پرورش در صدر تصمیمات دولت قرار گرفته و رییس‌جمهور حدود ۷۰ جلسه رسمی دولت را به موضوع آموزش و پرورش اختصاص داده است.

وی از تسویه ۸۰ همت بدهی انباشته آموزش و پرورش، به‌روز شدن بخشی از مطالبات معلمان و پرداخت به‌روز پاداش پایان خدمت فرهنگیان به عنوان بخشی از اقدامات انجام‌شده نام برد.

محبی وی همچنین تجهیز ۱۱ هزار و ۵۰۰ کلاس درس به فناوری‌های پیشرفته، بهره‌برداری از چهار هزار و ۷۰۰ واحد آموزشی، ایجاد ۶ هزار فضای ورزشی، احداث چهار هزار چمن مصنوعی و آموزش سواد دیجیتال و هوش مصنوعی به چهار میلیون دانش‌آموز و ۲۵۰ هزار معلم را از دیگر اقدامات مورد اشاره قرار داد.

وی گفت: با وجود سختی‌ها و مشکلات،مسیر پیشرفت کشور از مدرسه می‌گذرد و باید مدارس به محل شکوفایی همه‌جانبه فرزندان ایران تبدیل شوند.

وی در ادامه با اشاره به همزمانی آغاز سال تحصیلی با هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره شهدای فرهنگی و دانش‌آموز را گرامی داشت و افزود: در استان قم حدود یک‌هزار شهید فرهنگی و دانش‌آموز دفاع مقدس داریم و در جنگ اخیر نیز ۹ شهید از این قشر تقدیم انقلاب و کشور شده‌است.

محبی آغاز سال تحصیلی را فراتر از بازگشایی مدارس دانست و اضافه کرد: سال تحصیلی جدید، فصل تازه‌ای برای امید، کوشش و ساختن آینده است؛ آینده‌ای که با تلاش دانش‌آموزان، خلاقیت و دلسوزی معلمان و برنامه‌ریزی مسئولانه مدیران ساخته می‌شود.

وی با بیان این‌که مدرسه باید محل تمرین درست زندگی کردن باشد، گفت: دانش‌آموزان نباید مدرسه را فقط محلی برای حفظ کردن مطالب و آمادگی برای کنکور بدانند؛ بلکه باید آن را میدان مبارزه برای رسیدن به قله‌های دانش و پیشرفت تلقی کنند.

محبی با بیان اینکه «کنکور تربیت را به اسارت گرفته است»، افزود: مدرسه نباید به حفظ مطالب و تکنیک تست‌زنی محدود شود و دانش‌آموزان باید بدانند که صاحبان امروز و سازندگان آینده ایران هستند.

وی از دانش‌آموزان خواست سه عهد را مورد توجه قرار دهند و گفت: عهد نخست با یادگیری و جست‌وجوی مستمر برای دانش‌اندوزی، عهد دوم با دوستان و همکلاسی‌ها برای گسترش مهربانی، اخلاق و کرامت انسانی و عهد سوم با شهدا و ایران اسلامی برای به‌کارگیری توان و دانش در مسیر پیشرفت کشور است.

وی همچنین نقش معلم را در عصر فناوری و هوش مصنوعی متفاوت از گذشته دانست و بیان کرد: تعریف سنتی معلمی به معنای انتقال مطالب دیگر پاسخگوی شرایط امروز نیست؛ زیرا فناوری و هوش مصنوعی می‌تواند بسیاری از اطلاعات را دقیق‌تر منتقل کند.

رییس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ادامه داد: معلمی به معنای ارتقای انگیزه، تحریک قوه یادگیری و تربیت دانش‌آموزان بر پایه ارزش‌های انسانی، ملی و دینی است و معلمان در حقیقت معماران ساختن انسان هستند.

وی با اشاره به طراحی «الگوی مدرسه تراز سند تحول»، گفت: این الگو در پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش طراحی و مراحل تصویب آن تا شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس دنبال شده‌ و قرار است ساختار آموزش و پرورش بر اساس این الگو مورد بازنگری قرار گیرد.

منبع:ایرنا