تصادف سمند با تریلی در محور خان‌زنیان به قلات، امروز صبح ۲ فوتی و ۳ مصدوم بر جای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی اورژانس فارس اعلام کرد: ساعت ۷ و ۴۴ دقیقه صبح امروز، چهارم مهرماه، تصادف دو دستگاه خودروی سمند و تریلی در محور خان زنیان به قلات، بعد از منطقه زاخر، به مرکز ارتباطات اورژانس مخابره شد.

بلافاصله کارشناسان اورژانس با دو دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند؛ سه مصدوم پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه برای ادامه درمان به بیمارستان‌های شهید رجایی و نمازی شیراز منتقل شدند.

دو سرنشین خودرو سواری نیز بر اثر شدت جراحات وارده در لحظه جان خود را از دست داده بودند.

برچسب ها: حادثه خونین ، خانه زنیان فارس ، اورژانس فارس
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