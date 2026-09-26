باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حبیب جهانساز رئیس سازمان چای کشور از واریز ۳۰۰ میلیارد تومان مطالبات چایکاران خبر داد و گفت: مجموع مطالبات پرداخت شده به چایکاران شمال کشور به ۳ هزار و ۲۸۲ میلیارد تومان رسید که براین اساس ۸۷ درصد مطالبات چایکاران پرداخت شده است.

به گفته وی، براساس آمار از ابتدای فصل برداشت حدود ۱۰۵ هزار تن برگ سبز چای با ارزش ۳ هزار و ۷۶۹ میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده است.

جهانساز ادامه داد: مابقی مبالغ در روز‌های آینده به حساب چایکاران واریز خواهد شد.

رئیس سازمان چای کشور با اشاره به وضعیت مطلوب صنعت چای بیان کرد: براساس آمار تاکنون ۲۴ هزار تن چای خشک استحصال شده است.

وی با بیان اینکه صنعت چای در بازار کشور پایدار است، افزود: هیچ‌گونه نگرانی بابت کمبود این محصول در بازار وجود ندارد.

جهانساز از چایکاران خواست برای ارتقای کیفیت محصول نهایی، برداشت برگ‌ها را به‌صورت دقیق، به‌موقع و با رعایت استاندارد‌های لازم انجام دهند تا به مدیران کارخانجات در تولید چای باکیفیت کمک کنند.