در جریان معاملات امروز ۴ مهر شاخص کل بورس با ریزش ۱۰۳ هزار و ۹۵۵ واحد در سطح ۷ میلیون و ۱۵۳ واحدی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز ۴ مهر شاخص کل بورس با ریزش ۱۰۳ هزار و ۹۵۵ واحد در سطح ۷ میلیون و ۱۵۳ واحدی قرار گرفت. فملی، فارس و شپنا سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، تابان، فملی و وبملت سه نماد پرتراکنش بودند شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش ۹ هزار و ۱۹۶ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۹۲۹ هزار واحد قرار گرفت.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز گروه شیمیایی بیشترین ارزش معامله را با ارزش ۶ هزار و ۷۹۲ میلیارد تومان به خود اختصاص داد همچنین فلزات اساسی، بانک‌ها در رتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

تابان، فیروزا و اهرم بیشترین ارزش معامله و نماد‌های وتجارت، وبملت، خودرو بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
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