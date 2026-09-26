باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - قیس الخزعلی، دبیرکل جنبش عصائب اهل حق عراق، با انتقاد از آنچه محاصره جمهوری اسلامی ایران از زمین، دریا و هوا خواند، تأکید کرد که عراق نباید در چنین وضعیتی نظارهگر باشد یا در این محاصره مشارکت کند.
الخزعلی امروز شنبه گفت: «برای ما دردناک است و قاطعانه رد میکنیم که جمهوری اسلامی ایران از زمین، دریا و هوا در محاصره قرار داشته باشد و ملت آن با مشکلات و رنجهای شدید دستوپنجه نرم کنند، در حالی که عراق نظارهگر این وضعیت باشد و حتی در این محاصره ظالمانه و ناعادلانه مشارکت کند.»
وی در ادامه با اشاره به نحوه دفاع چین و روسیه از منافع و حاکمیت خود اظهار داشت که مقایسه شرایط این دو کشور با عراق به دلیل تفاوت در ابعاد سیاسی، اقتصادی و نظامی آنها، مقایسه دقیقی نخواهد بود.
دبیرکل عصائب اهل حق افزود: «آنچه میگویم این است که منطقی و پذیرفتنی نیست موضع عراق در قبال محاصره ملتها با موضعی که پیشتر در قبال ترکیه و افغانستان اتخاذ کرده و در آن با همراهی با محاصره ملتها مخالفت کرده است، متفاوت باشد.»
الخزعلی همچنین به روابط اجتماعی و فرهنگی میان عراق و ایران اشاره کرد و گفت: «پیوندهای اجتماعی و فرهنگی ویژهای میان عراق و عراقیها با ملت مسلمان ایران که به ولایت اهلبیت علیهمالسلام باور دارد، وجود دارد.»
وی در ادامه، از مردم عراق و سپس نیروهای سیاسی، پارلمان و دولت این کشور خواست موضعی متحد بر پایه اصول حاکمیتی و انسانی اتخاذ کنند.
الخزعلی گفت بُعد حاکمیتی این موضع باید بر احترام به حاکمیت عراق و اتخاذ تصمیمهای مستقل و به دور از ارعاب استوار باشد و بُعد انسانی آن نیز از این اصل ناشی شود که «ما ملت حسین هستیم و نمیپذیریم در ظلم به ملتهای مسلمان شریک باشیم.»
دبیرکل عصائب اهل حق در پایان بر ضرورت حفظ وحدت و پرهیز از اتهامزنی و متهم کردن یکدیگر به خیانت تأکید کرد و گفت: «خداوند کسانی را دوست دارد که در راه او همچون بنایی استوار و بههمپیوسته در یک صف میجنگند.»
منبع: العهد