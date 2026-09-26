سرپرست طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، از آماده‌سازی چاه دوازدهم این فاز برای ورود به مدار تولید خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کیوان طریقتی با اعلام این خبر اظهار کرد: عملیات حفاری، تکمیل و مشبک‌کاری چاه دوازدهم فاز ۱۱ پارس جنوبی با موفقیت به پایان رسیده و پس از سبک‌سازی ستون چاه با استفاده از نیتروژن، جریان‌دهی آزمایشی آن آغاز شده است.

وی با اشاره به اینکه در این مرحله، توان تولید چاه به‌صورت مستمر پایش می‌شود تا شرایط عملیاتی و ظرفیت تولید آن ارزیابی شود، افزود: پس از تکمیل جریان‌دهی آزمایشی و انجام عملیات اسیدکاری، پیش‌بینی می‌شود چاه دوازدهم فاز ۱۱ تا در روز‌های آینده به ظرفیت اسمی تولید خود برسد.

سرپرست طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با اشاره به اهمیت توسعه چاه‌های جدید در این فاز گفت: ورود چاه‌های جدید به مدار تولید، گام مهمی در مسیر تکمیل ظرفیت تولید فاز ۱۱ و بهره‌برداری حداکثری از منابع میدان مشترک پارس جنوبی به شمار می‌رود.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران

برچسب ها: پارس جنوبی ، چاه
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