مستند «آن شب» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مهدی مطهر همزمان با دومین سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله از سه شبکه تلویزیونی پخش می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مستند «آن شب» پس از پایان مراحل تولید و پس‌تولید، آماده پخش شده است و مخاطبان تلویزیون می‌توانند این مستند را در سه نوبت از شبکه‌های سه، چهار و مستند تماشا کنند.

«آن شب» به یکی از مهم‌ترین و تلخ‌ترین شب‌های مقاومت در لبنان می‌پردازد و روایت افرادی را به تصویر می‌کشد که در جریان عملیات جست‌و‌جو و کشف پیکر شهید سیدحسن نصرالله حضور داشته‌اند.

در این مستند، شاهدان و افراد حاضر در این عملیات از جزئیات لحظات پس از شهادت سیدحسن نصرالله، روند جست‌و‌جو و چگونگی کشف پیکر وی روایت می‌کنند؛ روایت‌هایی که تاکنون کمتر در قالب یک مستند و از زبان افراد حاضر در صحنه بازگو شده است.

سازندگان «آن شب» تلاش کرده‌اند با استفاده از روایت‌های دست‌اول، بخشی از وقایع آن شب را برای مخاطبان بازخوانی کنند و تصویری مستند از روند جست‌و‌جو و کشف پیکر دبیرکل فقید حزب‌الله لبنان ارائه دهند.

این مستند به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مهدی مطهر، محصول مشترک مرکز سیمرغ و پردیس بین‌الملل سازمان هنری رسانه‌ای اوج است و طبق جدول اعلام‌شده در شبکه‌های سه، چهار و مستند روی آنتن خواهد رفت.

زمان پخش مستند «آن شب»

شبکه سه سیما:** یکشنبه ۵ مهر ـ ساعت ۲۳:۳۰

شبکه چهار سیما:** سه‌شنبه ۷ مهر ـ ساعت ۱۲:۳۰

شبکه مستند سیما:** چهارشنبه ۸ مهر ـ ساعت ۲۱:۰۰

منبع: مرکز سیمرغ

برچسب ها: سید حسن نصرالله ، سیمرغ
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