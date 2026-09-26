باشگاه خبرنگاران جوان - مستند «آن شب» پس از پایان مراحل تولید و پستولید، آماده پخش شده است و مخاطبان تلویزیون میتوانند این مستند را در سه نوبت از شبکههای سه، چهار و مستند تماشا کنند.
«آن شب» به یکی از مهمترین و تلخترین شبهای مقاومت در لبنان میپردازد و روایت افرادی را به تصویر میکشد که در جریان عملیات جستوجو و کشف پیکر شهید سیدحسن نصرالله حضور داشتهاند.
در این مستند، شاهدان و افراد حاضر در این عملیات از جزئیات لحظات پس از شهادت سیدحسن نصرالله، روند جستوجو و چگونگی کشف پیکر وی روایت میکنند؛ روایتهایی که تاکنون کمتر در قالب یک مستند و از زبان افراد حاضر در صحنه بازگو شده است.
سازندگان «آن شب» تلاش کردهاند با استفاده از روایتهای دستاول، بخشی از وقایع آن شب را برای مخاطبان بازخوانی کنند و تصویری مستند از روند جستوجو و کشف پیکر دبیرکل فقید حزبالله لبنان ارائه دهند.
این مستند به کارگردانی و تهیهکنندگی مهدی مطهر، محصول مشترک مرکز سیمرغ و پردیس بینالملل سازمان هنری رسانهای اوج است و طبق جدول اعلامشده در شبکههای سه، چهار و مستند روی آنتن خواهد رفت.
زمان پخش مستند «آن شب»
شبکه سه سیما:** یکشنبه ۵ مهر ـ ساعت ۲۳:۳۰
شبکه چهار سیما:** سهشنبه ۷ مهر ـ ساعت ۱۲:۳۰
شبکه مستند سیما:** چهارشنبه ۸ مهر ـ ساعت ۲۱:۰۰
منبع: مرکز سیمرغ