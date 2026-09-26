مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران از آغاز عملیات آسفالت پروژه تقاطع غیرهمسطح ستارخان-شهید چمران و برنامه‌ریزی برای افتتاح این پروژه در ۱۱ مهر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - مهدی صداقتی، مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی پایتخت اظهار کرد: در پروژه تقاطع غیرهمسطح ستارخان-شهید چمران، کار‌های تکمیلی و عایق‌کاری در حال انجام است و از امروز اجرای آسفالت این پروژه آغاز خواهد شد.

وی افزود: پس از اجرای آسفالت، خط‌کشی و نصب علائم نیز انجام می‌شود و برنامه‌ریزی ما این است که با تکمیل این اقدامات، روز شنبه ۱۱ مهرماه پروژه تقاطع غیرهمسطح ستارخان-شهید چمران افتتاح شود.

صداقتی با بیان اینکه بخش اصلی پروژه به پایان رسیده است، گفت: در حال حاضر عمده عملیات اجرایی انجام شده و تنها برخی اقدامات تکمیلی از جمله اجرای آسفالت، خط‌کشی، نصب علائم و موارد جزئی باقی مانده است که تلاش می‌کنیم طبق برنامه به پایان برسد.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران در ادامه درباره پروژه دوگاز نیز گفت: فاز سوم این پروژه حدود سه هفته پیش تکمیل شده است و فاز نخست در حال انجام کار‌های نهایی آن هستیم و برنامه‌ریزی شده است روز شنبه ۱۸ مهرماه فاز اول و سوم پروژه دوگاز به بهره برداری برسد.

وی ادامه داد: بخش حدفاصل بزرگراه شهید حکیم تا بزرگراه شهید همت آماده است و بخش دیگری از پروژه در محدوده حدفاصل بزرگراه شهید لشگری و بزرگراه شهید فهمیده نیز در حال تکمیل است.

صداقتی اظهار کرد: فاز دوم پروژه دوگاز به دلیل وجود معارض ملکی پیگیری برای رفع معارض در حال انجام است و پس از رفع آن، عملیات اجرایی این بخش ادامه پیدا خواهد کرد.

وی با اشاره به حجم عملیات اجرایی پروژه دوگاز گفت: در این پروژه حدود ۱۴ کیلومتر بزرگراه سه‌خطه اجرا شده است و علاوه بر مسیر‌های اصلی، تقاطع‌ها، راست‌گرد‌ها و لوپ‌های مختلف نیز در این پروژه احداث شده است.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران افزود: پروژه دوگاز از نظر موقعیت مکانی اهمیت زیادی دارد و می‌تواند بخشی از بار ترافیکی غرب تهران را پوشش دهد. همچنین شهروندانی که قصد تردد به سمت شهر قدس، اسلامشهر و شهریار را دارند، می‌توانند از این مسیر استفاده کنند و مسیر برگشت نیز برای آنها فراهم خواهد شد.

صداقتی ادامه داد: با تکمیل فاز دوم، پروژه دوگاز به عنوان بخشی از رینگ غربی شهر تهران نقش مهمی در شبکه بزرگراهی غرب پایتخت خواهد داشت.

وی درباره آخرین وضعیت پروژه یادگار امام (ره) نیز گفت: مسیر شمال به غرب این پروژه هفته گذشته بازگشایی شد و مسیر غرب به شمال نیز در حال تکمیل است.

صداقتی افزود: برنامه‌ریزی شده است مسیر غرب به شمال شاخه غربی بزرگراه یادگار امام (ره)، در محدوده میدان فتح به سمت یادگار امام (ره)، اوایل آبان‌ماه بازگشایی شود.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران همچنین از بهره‌برداری از پروژه چوب‌تراش در اوایل آبان‌ماه خبر داد.

وی درباره پروژه میدان سبلان نیز اظهار کرد: در این پروژه با یک معارض تأسیساتی شامل لوله گاز و آب مواجه هستیم و به همین دلیل عملیات اجرایی فعلی محدود است.

صداقتی ادامه داد: پس از رفع این معارض، حدود دو ماه برای تکمیل پروژه زمان نیاز خواهد بود و پس از آن پروژه آماده بهره‌برداری می‌شود.

برچسب ها: عمرانی ، تهران
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