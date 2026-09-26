میلی از شعام کمک خواست/ موانع دسترسی به خزانه طلا را برطرف کنید

شرکت سرمایه زرین ماندگار با نام تجاری «میلی» در نامه‌ای به محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، اعلام کرد که معادل ۹۶۵ کیلوگرم طلای مربوط به تعهدات این شرکت به کاربران، به‌صورت فیزیکی در خزانه‌های بانکی موجود است.

شرکت سرمایه زرین ماندگار با نام تجاری «میلی» در نامه‌ای به محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، اعلام کرد که معادل ۹۶۵ کیلوگرم طلای مربوط به تعهدات این شرکت به کاربران، به‌صورت فیزیکی در خزانه‌های بانکی موجود است، اما محدودیت‌های ایجادشده از سوی برخی دستگاه‌های مرتبط، دسترسی به این ذخایر و فرآیند تسویه ریالی بخشی از کاربران را با تأخیر مواجه کرده است.

در این نامه که به امضای سعید علی‌عسگری، مدیرعامل سرمایه زرین ماندگار، رسیده، آمده است که میلی در ۱۵ شهریورماه به‌طور رسمی خواستار بررسی و احراز موجودی طلا و رفع محدودیت‌های موجود شده، اما این بررسی با ۱۴ روز تأخیر انجام شده و بنا بر ادعای شرکت، گزارش آن تاکنون به مرجع قضایی ارائه نشده است.

میلی اعلام کرده است که طی ۳۰ روز گذشته بیش از ۷ هزار میلیارد تومان تسویه ریالی انجام داده و بیش از ۳۶ کیلوگرم طلا نیز به‌صورت فیزیکی به مردم تحویل داده شده است. این شرکت تأکید کرده که خرید، فروش و تحویل فیزیکی طلا همچنان ادامه دارد.

در بخش دیگری از نامه، میلی با اشاره به مستندات و رسیدهای مربوط به نگهداری طلا در خزانه‌های بانکی، مدعی شده است که در مواردی بانک کارگشایی به مراجعه‌کنندگان اعلام کرده طلایی متعلق به این شرکت در این بانک وجود ندارد. میلی گفته است پیش از این نیز طی مکاتباتی نگرانی خود را نسبت به عملکرد بانک کارگشایی اعلام کرده است.

این شرکت در ادامه، تأخیر در فرآیندهای نظارتی و اظهارات منتسب به بانک کارگشایی را موجب «سردرگمی و تشدید نگرانی مردم» دانسته و از دبیر شورای عالی امنیت ملی خواسته است دستور فوری آزادسازی طلای متعلق به مردم و رفع موانع استفاده از این ذخایر برای ایفای تعهدات کاربران صادر شود.

میلی در این نامه همچنین تأکید کرده است که مشکل تسویه، نبود طلا نیست و طلای مربوط به تعهدات شرکت، بنا بر ادعای آن، به‌صورت فیزیکی در خزانه‌های بانکی موجود است؛ موضوعی که شرکت خواستار تعیین تکلیف فوری آن از سوی دستگاه‌های مسئول شده است.

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برچسب ها: خرید و فروش طلا ، صندوق طلا
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