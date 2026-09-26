باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین پورذهبی، نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، سعدی نقشبندی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، جمعی از مدیران و مسئولان بخش کشاورزی، از طرح آبگیری مزرعه ۱۲ هکتاری زعفران بازدید و سامانه و تأسیسات اجرایی آبیاری تحت فشار این مزرعه را افتتاح کردند.

در جریان این بازدید، حاضران از نزدیک در جریان روند اجرای طرح قرار گرفته و کشت مکانیزه زعفران در این مزرعه را مشاهده کردند.

اجرای این طرح با بهره‌گیری از سامانه‌های نوین آبیاری، گامی در راستای افزایش بهره‌وری منابع آب، توسعه کشت محصولات کم‌آب‌بر، کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی و حرکت به سمت کشاورزی دانش‌بنیان و پایدار به شمار می‌رود.

توسعه کشت زعفران به عنوان یکی از محصولات با ارزش اقتصادی و متناسب با شرایط اقلیمی برخی مناطق استان، می‌تواند زمینه‌ساز تنوع‌بخشی به الگوی کشت، افزایش درآمد بهره‌برداران، ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه کشاورزی باشد.

در حال حاضر ۱۰۸ هکتار از اراضی استان کردستان به کشت زعفران اختصاص دارد که بیشترین سطح زیرکشت این محصول در شهرستان سنندج قرار دارد.

گفتنی است اجرای و سرمایه‌گذاری طرح مزرعه ۱۲ هکتاری زعفران توسط بخش خصوصی انجام شده است و بهره‌برداری از سامانه آبیاری تحت فشار آن، نمونه‌ای از مشارکت سرمایه‌گذاران در توسعه کشاورزی نوین در قالب کشت قراردادی و بهره‌ور استان کردستان محسوب می‌شود.

توسعه چنین طرح‌هایی با هدف استفاده بهینه از منابع پایه، به‌ویژه آب و خاک، و حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، از رویکرد‌های مهم در مسیر ارتقای بهره‌وری و پایداری تولید در استان کردستان است.

منبع جهاد کشاورزی