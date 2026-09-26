باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه‌کباری - فرود عسکری رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران از آغاز اجرای طرح پایلوت «مدیریت هماهنگ مرز» در گذرگاه مرزی دوغارون خبر داد و گفت: با توجه به ظرفیت‌ها و اهمیت مرزهای خراسان رضوی، این استان به‌عنوان یکی از نقاط اصلی اجرای این طرح انتخاب شده است.

رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به اهمیت مرزهای خراسان رضوی اظهار کرد: این استان با برخورداری از مرزهای مهم و استراتژیک، نقش قابل توجهی در تجارت خارجی کشور دارد و مرز سرخس ما را به آسیای مرکزی و ترکمنستان متصل می‌کند و مرز دوغارون نیز یکی از کریدورهای مهم کشور در ارتباط با شرق است.

وی افزود: با هدف اجرای طرح «مدیریت هماهنگ مرز» که می‌تواند به کاهش زمان و هزینه‌های تجارت خارجی منجر شود، خراسان رضوی و به‌ویژه گذرگاه مرزی دوغارون را به‌عنوان یکی از بهترین نقاط برای اجرای پایلوت این طرح انتخاب کرده‌ایم.

رئیس‌کل گمرک ایران با اشاره به حجم بالای تردد کامیون‌ها در مرز دوغارون گفت: در این مرز گاهی پذیرش تا یک هزار و ۷۰۰ دستگاه کامیون در روز گزارش شده است و اجرای طرح مدیریت هماهنگ مرز از روز سه‌شنبه با همکاری همکاران گمرک دوغارون و یک شرکت مشاور معتبر آغاز شده است.

عسکری ادامه داد: در جریان اجرای این طرح، فرآیند ورود تا خروج هر دستگاه کامیون و کالا به‌صورت کامل بررسی خواهد شد و زمان صرف‌شده در هر مرحله مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

وی تأکید کرد: ممکن است زمان انجام یک مرحله از فرآیند به‌تنهایی مناسب به نظر برسد، اما آنچه برای ما اهمیت دارد، بررسی زمان کل فرآیند از لحظه ورود تا خروج است تا بتوانیم وضعیت موجود را به‌طور دقیق مشخص کرده و میزان بهبود پس از اجرای طرح را اندازه‌گیری کنیم.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اختیارات دولت در زمینه مدیریت هماهنگ مرزی گفت: با اختیاراتی که دولت در این زمینه به گمرک ایران داده است، امیدواریم در آینده نزدیک شاهد روان‌تر شدن فرآیندهای گمرکی در دوغارون باشیم.

عسکری تصریح کرد: اصل ما این است که «مرز محل عبور است، نه محل توقف»؛ بنابراین نباید سرمایه تاجر و فعال اقتصادی در مرز متوقف شود و باید با هماهنگی دستگاه‌های مختلف، زمان و هزینه توقف کالا در مرز کاهش پیدا کند.

سرخس؛ مرزی با نقش منطقه‌ای

رئیس‌کل گمرک ایران همچنین با اشاره به جایگاه مرز سرخس گفت: مرز سرخس دیگر صرفاً یک مرز استانی نیست، بلکه به یک مرز منطقه‌ای تبدیل شده و نقش مهمی در تقویت اقتصاد ملی و توسعه تجارت با کشورهای آسیای مرکزی دارد.

وی افزود: در همین راستا، قرار است در نیمه نخست ماه مه، رئیس‌کل گمرک ترکمنستان در سرخس حضور پیدا کند تا فرآیندهای مرزی مورد بررسی قرار گیرد و زمینه برای تسهیل تجارت از طریق تبادل الکترونیکی داده‌ها و انجام کنترل‌های مشترک فراهم شود.

عسکری گفت: توسعه همکاری‌های گمرکی و استفاده از ظرفیت تبادل الکترونیکی اطلاعات می‌تواند به کاهش زمان انجام تشریفات و تسهیل تردد کالا میان دو کشور کمک کند.

تأکید بر توسعه حمل‌ونقل ریلی در سرخس

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت بالای حمل‌ونقل ریلی در مرز سرخس اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در حوزه ورود و خروج کالا از این مرز، استفاده از ظرفیت ریلی است که توان بسیار بالایی برای توسعه تجارت خارجی دارد.

رئیس‌کل گمرک ایران افزود: گمرک و وزارت راه و شهرسازی آمادگی دارند در نقاط و ایستگاه‌هایی که نیاز به همکاری و پشتیبانی وجود دارد، اقدامات لازم را انجام دهند تا ظرفیت ریلی مرز سرخس بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد.

عسکری همچنین از ایجاد یک ساختار جدید برای ارائه خدمات مرزی در بخش ریلی خبر داد و گفت: در جلسه امروز با ایجاد این ساختار موافقت شد و پس از شکل‌گیری آن، تفاهم‌نامه‌ای میان گمرک ایران و معاونت وزارت راه و شهرسازی منعقد خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: هدف از این اقدام آن است که خدمات مرزی در بخش ریلی نیز با هماهنگی بیشتر در اختیار تجار و بازرگانان قرار گیرد و ظرفیت‌های موجود در این حوزه برای تسهیل تجارت خارجی کشور به کار گرفته شود.