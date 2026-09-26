مدیرعامل شرکت توانیر با تأکید بر نقش راهبردی نیروگاه‌های برق‌آبی در پایداری و کنترل‌پذیری شبکه برق گفت: تولید نیروگاه‌های برق‌آبی در شش ماهه نخست امسال با رشد ۶۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به ۱۴.۸ میلیارد کیلووات‌ساعت رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در جلسه مشترک محمد اله‌داد، مدیرعامل شرکت توانیر و داوود کامکار، مدیرعامل شرکت آب و نیرو که با هدف بررسی راهکار‌های گذر از اوج بار زمستانی ۱۴۰۵ و برنامه‌ریزی برای دوره اوج بار ۱۴۰۶ برگزار شد، آخرین وضعیت تولید نیروگاه‌های برق‌آبی، طرح‌های توسعه‌ای و الزامات بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

اله‌داد در این نشست با اشاره به عملکرد نیروگاه‌های برق‌آبی در دوره اوج بار امسال اظهار کرد: نیروگاه‌های برق‌آبی نقش مهمی در تداوم تولید، پایداری شبکه و کنترل فرکانس و ولتاژ دارند و ظرفیت کنترل‌پذیری این نیروگاه‌ها، آنها را به یکی از اجزای مهم راهبری شبکه برق تبدیل کرده است.

وی افزود: در بهره‌برداری از نیروگاه‌های برق‌آبی، تأمین و مدیریت آب شرب و کشاورزی در کنار تولید برق، دو قید مهم و همزمان هستند و برنامه‌ریزی و بهره‌برداری بهینه باید با رعایت هر دو قید انجام شود.

مدیرعامل توانیر با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو برای استفاده از ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، بهره‌برداری از ۶۵ مگاوات واحد جدید نیروگاه‌های برق‌آبی برای دوره سرد سال ۱۴۰۵ و همچنین ۲۷۰ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاه‌های برق‌آبی تا دوره اوج بار ۱۴۰۶ در دستور کار قرار دارد.

اله‌داد، تسریع و تسهیل عملیات اجرایی طرح‌های نیروگاهی برق‌آبی، به‌ویژه واحد ۱ نیروگاه برق‌آبی خداآفرین را از محور‌های مهم برنامه‌ریزی برای دوره اوج بار ۱۴۰۶ عنوان کرد و گفت: باید با تمرکز بر طرح‌های اولویت‌دار، ظرفیت‌های جدید را در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد مدار کنیم تا در دوره اوج بار آینده از آنها استفاده شود.

وی همچنین بر ضرورت تبیین و آگاه‌سازی درباره مدل‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌پذیری در بخش نیروگاه‌های برق‌آبی تأکید کرد و افزود: برای استمرار طرح‌های توسعه‌ای و ارتقای بهره‌برداری نیروگاه‌های برق‌آبی، تزریق نقدینگی مناسب در سال ۱۴۰۵ با افزایش قابل توجه نسبت به سال گذشته استمرار خواهد داشت.

مدیرعامل توانیر با بیان اینکه توسعه و حمایت از نیروگاه‌های برق‌آبی باید به عنوان بخشی از برنامه‌های صنعت برق مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: نیروگاه‌های برق‌آبی جزئی از بدنه راهبری شبکه برق هستند و توسعه، حمایت و بهره‌برداری بهینه از این ظرفیت‌ها در برنامه‌های صنعت برق و شرکت توانیر مورد توجه جدی خواهد بود.

اله‌داد همچنین بر ضرورت برگزاری منظم جلسات هماهنگی تولید نیروگاه‌های برق‌آبی تأکید کرد و گفت: هماهنگی مستمر میان معاونت انتقال و تجارت خارجی توانیر، شرکت مدیریت شبکه برق ایران و شرکت آب و نیرو، برای استفاده حداکثری و بهینه از ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی ضروری است.

در این نشست، همچنین آخرین وضعیت طرح‌های توسعه‌ای نیروگاه‌های برق‌آبی و برنامه‌های هماهنگ برای تأمین برق پایدار در دوره سرد سال ۱۴۰۵ و اوج بار ۱۴۰۶ مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

برچسب ها: وزارت نیرو ، نیروگاه آبی
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