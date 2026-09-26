مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان گفت: با تکمیل پروژه احداث و آسفالت مسیر روستایی «پیخی حاجی» در شهرستان بندرترکمن، دسترسی ساکنان این روستا به محور اصلی بندرترکمن-آق‌قلا، حدود ۴ کیلومتر کوتاه‌تر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان، عادل مصدقی در مراسم بهره‌برداری از این پروژه که بمناسبت هفته دفاع مقدس و در آستانه دومین کنگره ۴۰۰۰ شهید استان گلستان گفت: این پروژه که با هدف بهبود زیرساخت‌های روستایی و تسهیل تردد انجام شده، شامل عملیات تسطیح بستر، اجرای لایه زیرسازی، بیس و در نهایت آسفالت بوده است.

به گفته وی، اجرای مسیر ۷۰۰ متری پیخی حاجی به قره تپه نه تنها دسترسی به محور بندرترکمن-آق‌قلا را تسریع کرده، بلکه اتصال روستای پیخی حاجی به چهارراه سیمین‌شهر به سمت قره‌تپه را نیز میسر ساخته است.

مصدقی همچنین خاطرنشان کرد که این پروژه با صرف اعتباری بالغ بر ۴۵ میلیارد ریال از محل منابع ملی، به بهره‌برداری رسیده است.

منبع: راهداری

برچسب ها: راهداری ، افتتاح
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