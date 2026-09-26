باشگاه خبرنگاران جوان، عادل مصدقی در مراسم بهره‌برداری از این پروژه که بمناسبت هفته دفاع مقدس و در آستانه دومین کنگره ۴۰۰۰ شهید استان گلستان گفت: این پروژه که با هدف بهبود زیرساخت‌های روستایی و تسهیل تردد انجام شده، شامل عملیات تسطیح بستر، اجرای لایه زیرسازی، بیس و در نهایت آسفالت بوده است.

به گفته وی، اجرای مسیر ۷۰۰ متری پیخی حاجی به قره تپه نه تنها دسترسی به محور بندرترکمن-آق‌قلا را تسریع کرده، بلکه اتصال روستای پیخی حاجی به چهارراه سیمین‌شهر به سمت قره‌تپه را نیز میسر ساخته است.

مصدقی همچنین خاطرنشان کرد که این پروژه با صرف اعتباری بالغ بر ۴۵ میلیارد ریال از محل منابع ملی، به بهره‌برداری رسیده است.

منبع: راهداری