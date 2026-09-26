رئیس فدراسیون فوتبال می گوید که ما به دنبال انتخاب سرمربی جدید برای تیم ملی امید هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال درباره حذف تیم امید از بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ گفت: تیم امید با بازیکنان ۲۱ سال به این مسابقات رفت و تحلیل ما این بود که تیم برای بازیهای مقدماتی المپیک آماده شود. هر چند ارزیابی ما از نتایج مثبت نیست. فدراسیون فوتبال تدارکات خوبی برای تیم امید در نظر گرفت، اما نمیدانم چرا برخی، انتقادها را متوجه فدراسیون میدانند.
او افزود: فدراسیون باید اردوی بسیار خوب میگذاشت، هواپیمای اختصاصی فراهم میکرد و باشگاهها را متقاعد میکرد تا حتی در زمانهایی که فیفادی نیست، بازیکنانش را در اختیار تیم امید قرار دهند. یکی، ۲ باشگاهی که بازیکنانشان را در اختیار تیم امید قرار ندادند، درگیر بازیهای آسیایی بودند و دلایلشان را پذیرفتیم. حسین عبدی خوب کار کرد و زحمت کشید و سپس استعفا کرد. فدراسیون دنبال این است که سرمربی تیم امید زودتر انتخاب شود و این کار را انجام خواهیم داد. اینکه مربی خارجی یا داخلی باشد، هنوز روی آن بحث است، اما باید هر چه زودتر سرمربی تیم امید انتخاب شود، چون این تیم باید خودش را برای بازیهای انتخابی المپیک آماده کند. هدف ما همین بود که تیم امید با ۲۱ سالهها در بازیهای آسیایی شرکت کند و سپس با ۲۳ سال آماده بازیهای انتخابی المپیک شود. شاید اگر با تیم ۲۳ سال به ناگویا میرفتیم، بهتر نتیجه میگرفتیم، هر چند از نتایج بازیهای آسیایی راضی نیستیم.
رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به شکست تیم ملی بزرگسالان ایران برابر ازبکستان گفت: بازیهای دوستانه باختن برای نباختن است. اگر میبازیم برای این است که در شرایط حساس شکست نخوریم. در دیدار با ازبکستان، اشتباهات فردی داشتیم و دروازهبان و مدافع ما به اضافه داور اشتباه کردند. نباید در بازیهای اصلی آسیب ببینیم، هر چند میتوانستیم برابر ازبکستان نیز نتیجه بهتری بگیریم. فدراسیون هر آنچه که از دستش برمیآمد، انجام داد.
تاج درباره دیدارهای تکراری تیم ملی برابر ازبکستان خاطرنشان کرد: شما شرایط کشور را میدانید. ازبکستان یکی از بهترین تیمهای حاضر در آسیاست و حتی میتوان پیشبینی قهرمانی این تیم در آسیا را کرد. خودتان را جای فدراسیون فوتبال بگذارید، مثلا یک نفر بگوید سرمربی که انتخاب کردید، یک نفر دیگر بهتر از او هست. آیا میتوان به راحتی مربی خارجی آورد؟ شاید صحبتی انجام شود، اما اجرای آن سخت است و باید بپذیریم محدودیتهایی داریم و فراهم کردن بازیهای تدارکاتی سخت است.
ا. ادامه داد: تیم جوانان ما بالا آمده، اما باید بترسیم که در مراحل بعدی گیر نکند. تیم نوجوانان رویداد دارد و تیم نونهالان نیز تا ۵ سال آینده باید در مسابقات جهانی شرکت کند. به این نتیجه رسیدهایم که کمیته تیمهای ملی را تقویت کنیم. دبیر کمیته را تغییر میدهیم و افراد دیگری نیز به ما اضافه خواهند شد. درست است که میگوییم بازی تدارکاتی انجام دادهایم، اما باید ضعفهای فدراسیون را نیز بپذیریم.
رئیس فدراسیون فوتبال درباره تکلیف سومین بازی تدارکاتی برای تیم ملی در فیفادی مهرماه گفت: با قطر هماهنگ کردیم و با شیخ احمد صحبت کرده و نامه رسمی ارسال کرد که میتوانید در قطر بازی تدارکاتی انجام دهید. با ونزوئلا قرارداد تنظیم کرده بودیم، اما در نامهای گفتند نمیتوانیم با شما بازی کنیم. علت لغو بازی از سوی آنها را نمیدانیم. با کشور دیگری نیز هماهنگ کردهایم که آن هم در هالهای از ابهام قرار دارد. همچنین ۲ روز پیش فدراسیون ونزوئلا رسما گفت که نمیتوانیم بازی کنیم و دلایلش را نمیدانیم. اگر بازی سوم مهیا شود تیم ملی از روسیه به قطر میرود. بازی سوم در قطر برگزار خواهد شد مشروط به اینکه بازی تدارکاتی را فراهم کنیم.
تاج در واکنش به این سوال که چقدر خودش و فدراسیون را در قبال افکار عمومی پاسخگو میداند، گفت: نمیتوانیم به رسانهها بگوییم انتقاد نکنند. فدراسیون فوتبال، مدیر یا هر سیستمی خودش را پاسخگو نداند و بگوید هیچ کسی حق انتقاد ندارد پس حق ندارد کسی به آنها احترام بگذارد. فقط در برخی از جاها میبینیم انگشت اتهام به سمت فدراسیون میآید؛ سوالم این است که فدراسیون چه کاری میتوانست برای پشتیبانی از تیمها انجام دهد که نکرد؟ در هیچ دورهای از تیم امید به این اندازه پشتیبانی نشده بود. نتیجه است و مردم هم به نتایج نگاه میکنند. تیم امید سالهاست نتیجه نگرفته است و تغییراتی در سیستم داده میشود تا بتوانیم آماده مسابقات انتخابی المپیک شویم.