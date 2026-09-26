شهروندخبرنگار ما به مناسبت هفته دفاع مقدس، تصاویری از آیین گلباران و ادای احترام به مقام شامخ شهدا در شهرستان ماهدشت را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با فرارسیدن هفته دفاع مقدس، آیین گلباران و ادای احترام به مقام شامخ شهدا با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین رادمرد امام جمعه شهرستان ماهدشت استان البرز، مسئولان شهری، بسیجیان و جمعی از خانواده‌های معظم شهدا برگزار شد. این مراسم با حضور شرکت‌کنندگان در گلزار شهدای شریف گمنام شهرک پیام و با گلباران و قرائت فاتحه بر مزار مطهر شهدا ادامه یافت و بار دیگر با آرمان‌های والای شهدا و امام راحل (ره) تجدید میثاق کردند. درپایان این آیین، شرکت‌کنندگان با قرائت فاتحه و نثارگل، یادوخاطره شهدای گرانقدر را گرامی داشتند.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شکرالله رحمانی - محسن رحمانی - البرز

برگزاری آیین گلباران گلزار شهدای ماهدشت در هفته دفاع مقدس

برگزاری آیین گلباران گلزار شهدای ماهدشت در هفته دفاع مقدس

برگزاری آیین گلباران گلزار شهدای ماهدشت در هفته دفاع مقدس

برگزاری آیین گلباران گلزار شهدای ماهدشت در هفته دفاع مقدس

هفته دفاع مقدس

برگزاری آیین گلباران گلزار شهدای ماهدشت در هفته دفاع مقدس

برگزاری آیین گلباران گلزار شهدای ماهدشت در هفته دفاع مقدس

برگزاری آیین گلباران گلزار شهدای ماهدشت در هفته دفاع مقدس

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید

برچسب ها: غبارروبی و عطرافشانی ، سوژه خبری ، هفته دفاع مقدس
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار آذربایجان غربی؛
غبارروبی و عطرافشانی شهدای امامزاده سیدبهلول خوی + عکس
شهروندخبرنگار خراسان جنوبی؛
حال و هوای گلزار شهدای روستای انارستانک در هفته دفاع مقدس + عکس
شهروندخبرنگار قزوین؛
گلزار شهدای روستای گردشگری توآباد در هفته دفاع مقذس عطرآگین شد + عکس و فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
برگزاری یادواره شهدای والا مقام شهر یونسی در هفته دفاع مقدس + فیلم
گلایه اهالی روستای الغور فریمان از کمبود امکانات رفاهی + عکس
آخرین اخبار
برگزاری یادواره شهدای والا مقام شهر یونسی در هفته دفاع مقدس + فیلم
گلایه اهالی روستای الغور فریمان از کمبود امکانات رفاهی + عکس
برگزاری آیین گلباران گلزار شهدای ماهدشت در هفته دفاع مقدس + عکس
آغاز برداشت سیب طلایی از باغ‌های روستای ویدوج کاشان + فیلم
گلایه بازنشستگان از تاخیر در واریز حقوق
گرامیداشت یاد و خاطره شهدای روستای ده محمد در هفته دفاع مقدس + عکس
گلزار شهدای روستای گردشگری توآباد در هفته دفاع مقذس عطرآگین شد + عکس و فیلم