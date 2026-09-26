شهروندخبرنگار ما به مناسبت هفته دفاع مقدس، تصاویری از آیین گلباران و ادای احترام به مقام شامخ شهدا در شهرستان ماهدشت را به نمایش گذاشت.

بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با فرارسیدن هفته دفاع مقدس، آیین گلباران و ادای احترام به مقام شامخ شهدا با حضور حجتالاسلام والمسلمین رادمرد امام جمعه شهرستان ماهدشت استان البرز، مسئولان شهری، بسیجیان و جمعی از خانوادههای معظم شهدا برگزار شد. این مراسم با حضور شرکتکنندگان در گلزار شهدای شریف گمنام شهرک پیام و با گلباران و قرائت فاتحه بر مزار مطهر شهدا ادامه یافت و بار دیگر با آرمانهای والای شهدا و امام راحل (ره) تجدید میثاق کردند. درپایان این آیین، شرکتکنندگان با قرائت فاتحه و نثارگل، یادوخاطره شهدای گرانقدر را گرامی داشتند.
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منبع: شکرالله رحمانی - محسن رحمانی - البرز
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