باشگاه خبرنگاران جوان- تیم ملی هندبال ایران امروز (شنبه ۴ مهر) در مرحله ۱/۴ نهایی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا رو در روی قطر، مدافع عنوان قهرمانی این رقابت‌ها قرار گرفت.

تیم ملی هندبال ایران در ادامه رقابت‌های هندبال بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، امروز (شنبه ۴ مهر) در مرحله یک‌چهارم نهایی به مصاف تیم ملی قطر، مدافع عنوان قهرمانی این رقابت‌ها، رفت.

شاگردان جوان نناد کلاییچ از همان دقایق ابتدایی مسابقه با انگیزه، اعتماد به نفس و روحیه‌ای جنگنده مقابل تیم چندملیتی قطر قرار گرفتند؛ تیمی که در مرحله گروهی تمامی دیدار‌های خود را با اختلاف به سود خود به پایان رسانده بود.

در شرایطی که محمدحسین فرخی در دقایق ابتدایی به دلیل مصدومیت از زمین خارج شد و محمدمهدی بهنام‌نیا نیز با دریافت کارت قرمزی ناباورانه از همراهی تیم بازماند، کادر فنی و بازیکنان ایران با حفظ تمرکز و انسجام، اجازه ندادند این اتفاقات روند تیم را تحت تأثیر قرار دهد.

تیم ملی ایران با ارائه نمایشی منسجم و شجاعانه، نیمه نخست را با برتری ۱۴-۱۳ به پایان رساند تا یکی از مدعیان اصلی کسب مدال طلا در این رقابت‌ها را در نیمه اول تحت فشار قرار دهد.

در نیمه دوم، قطر که در سه دوره گذشته بازی‌های آسیایی به مدال طلای هندبال دست یافته و از بازیکنان باتجربه و چندملیتی بهره می‌برد، برای جبران نتیجه وارد زمین شد. با این حال، ملی‌پوشان ایران تا دقایق پایانی پا به پای حریف قدرتمند خود پیش رفتند و اجازه ندادند قطر به راحتی جریان مسابقه را در اختیار بگیرد و حتی در مقاطعی از نیمه دوم این ایران بود که از حریف خود پیش افتاده بود.

در نهایت و در دقایق پایانی، بهره‌گیری قطر از نفرات باتجربه اروپایی و آفریقایی در کنار برخی تصمیمات داوری که در صحنه‌هایی کاملا به سود حریف ایران بود، باعث شد این دیدار پایاپای با نتیجه ۳۱-۲۵ به سود قطر رقم بخورد و تیم ایران از صعود به مرحله نیمه‌نهایی بازبماند.

با وجود این نتیجه، نمایش تیم جوان شده ایران، که تعدادی از لژیونر‌های اثرگذار خود را نیز در این رقابت‌ها در اختیار نداشت، برابر مدافع عنوان قهرمانی و قهرمان ۶ دوره مسابقات قهرمانی آسیا، تصویری امیدوارکننده از آینده هندبال ایران ارائه کرد.

تیم ملی هندبال ایران با این نفرات به بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا اعزام شده است:

محمد سیاوشی، محمدرضا اورعی، بهشاد فاتحی‌زاده، امید عنایتی‌جو، محمدحسین فرخی زرندی، یونس آثاری، علی حیدریان، صابر حیدری، روح الله عادل‌خانی، محمدمهدی بهنام‌نیا، علی امیر یوسفی، مهران رهنما، امیدرضا سرپوشی، علیرضا پیرزاده اهوازی، محمدرضا کاظمی و میلاد قلندری

کادر فنی و سرپرستی تیم ملی هندبال را نیز نناد کلاییچ (سرمربی)، حمید صادق‌شاه‌نشین (مربی)، فرید علیمرادی (مربی دروازه‌بان‌ها)، محسن طاهری (مشاور فنی و آنالیزور)، ایرج رضایی (سرپرست) و علی بخشی (ماسور) تشکیل داده‌اند.