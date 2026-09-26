معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت با اشاره به توان بازار کارور‌ها پیش‌بینی کرد: امسال امکان جذب حدود پنج تا ۶ میلیون مشترک تازه از میان ۲۸ میلیون مشترک گاز وجود دارد و با توجه به توان بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع عمده، هنوز فاصله قابل توجهی تا اشباع بازار وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد زراعت‌کار معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت گفت: از راهبرد‌هایی که می‌تواند به پیشبرد امور کمک کند، استفاده از توان رسانه‌ها و انعکاس تلاش‌هایی است که انجام شده است. حتی واژه نبض انرژی نیز هنوز برای بسیاری از مردم شناخته‌شده نیست.

وی افزود: اقدام‌های ارزشمندی در بیمارستان‌ها و دیگر اماکن عمومی انجام شده و زحمات فراوانی برای آن کشیده شده، اما بازتاب مناسبی نداشته است، زیرا رسانه‌های حرفه‌ای کمتر به این حوزه پرداخته‌اند. آنچه تاکنون ارائه شده، فقط بخش کوچکی از ظرفیت‌ها و دستاوردهاست. باید ابزار رسانه را جدی گرفت، زیرا رسانه توان ایجاد تحول و حرکت در این حوزه را دارد.

معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت ادامه داد: تاکنون کارگروه منسجمی برای پیگیری مسائل این حوزه شکل نگرفته و این موضوع سبب شده است ظرفیت‌ها و چالش‌های آن کمتر دیده شود.

زراعت‌کار با تاکید بر اینکه نگاه به شرکت‌های کارور باید از پیمانکاری به سرمایه‌گذاری و مشارکت تغییر کند، اعلام کرد: امروز فعالیت‌ها باید به‌صورت شبکه‌ای مدیریت شود، زیرا شیوه‌های خطی کارآمدی لازم را ندارند. همچنین، مسائل و مطالبات باید منعکس شود، در غیر این صورت محدودشدن به چهارچوب‌های اداری روند پیشرفت را با چالش روبه‌رو می‌کند.

وی یکی از دلایل موفق‌نبودن بهینه‌سازی مصرف سوخت را نگاه تئوریک به مسائل دانست و خاطرنشان کرد: بومی‌سازی دانش بین‌المللی و تبدیل آن به راهکار‌های عملیاتی از مهم‌ترین وظایف این مجموعه است. شرایط کشور با اروپا متفاوت است از همین رو برخی الگو‌های بین‌المللی شاید در ایران به‌سادگی قابل اجرا نباشند.

معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت گفت: آنچه نهاد‌های بالادستی و مسئولان کشور از وزارت نفت در قبال کارور‌ها انتظار دارند، تسهیل‌گری است. البته این تسهیل‌گری باید به‌گونه‌ای باشد که امکان دفاع کارشناسی و قانونی از آن وجود داشته باشد.

زراعت‌کار خطاب به شرکت‌های کارور یادآورشد: کشور با تهدید‌ها و چالش‌های متعددی روبه‌روست و برای حل مسائل، گاهی باید از چهارچوب‌های سنتی عبور کرد. تا پیش از آغاز روز‌های سرد سال، فرصت برای کمک به شرکت ملی گاز ایران و اجرای تعامل موثر با چهار تا پنج میلیون مشترک پرمصرف وجود دارد.

وی نبود سامانه پایه و یکپارچه را از چالش‌های اصلی این حوزه برشمرد و افزود: برای ایجاد فرماندهی واحد، نیاز جدی به یک سکوی یکپارچه برای حکمرانی داده‌ها وجود دارد و دیگر نمی‌توان با روش‌های سنتی عمل کرد.

زراعت‌کار با تاکید بر ضرورت ارتقای فرهنگ مصرف اظهار کرد: بسیاری از مردم از ارتباط مستقیم و متقابل حوزه‌های آب، برق و گاز آگاهی کافی ندارند. برای اصلاح این وضع، آموزش و آگاهی‌بخشی گسترده ضروری است.

وی از آغاز اجرای تدریجی کمپین مردمی‌سازی کاهش مصرف گاز خبر داد و بیان کرد: رسانه‌ها در این مسیر نقشی کلیدی دارند و می‌توانند با معرفی راهکار‌های کاهش مصرف و انعکاس اقدام‌ها و تلاش‌های فعالان این حوزه، به تحقق اهداف مدیریت مصرف انرژی کمک کنند.

برچسب ها: شرکت گاز ، تولید گاز
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