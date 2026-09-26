معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت گفت: با وجود توقف موقت پرواز‌های عتبات عالیات به دلیل بسته بودن فرودگاه‌های بغداد و نجف، اعزام زائران ایرانی به عتبات از مسیر زمینی براساس برنامه و بدون وقفه ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی آقایی با تشریح آخرین وضعیت اعزام زائران به عتبات عالیات اظهار کرد: در شرایط فعلی صرفاً اعزام‌های هوایی عتبات به صورت موقت متوقف شده و اعزام‌های زمینی همچنان طبق برنامه در حال انجام است.

وی افزود: زائرانی که متقاضی تشرف به عتبات عالیات هستند، می‌توانند از بسته‌های سفر زمینی استفاده کنند و اعزام‌ها از مرز‌های مهران، خسروی، شلمچه و چذابه به صورت مستمر در حال انجام است.

آقایی درباره زائرانی که برای سفر هوایی ثبت‌نام کرده‌اند نیز گفت: این دسته از زائران در صورت تمایل می‌توانند سفر خود را به صورت زمینی انجام دهند و مابه‌التفاوت هزینه سفر هوایی و زمینی به آنان مسترد خواهد شد.

معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت همچنین درباره زائرانی که پیش از توقف پرواز‌ها به صورت هوایی به عراق اعزام شده‌اند، اظهار کرد: تمهیدات لازم برای بازگشت زمینی این زائران پیش‌بینی شده و روند بازگشت آنان نیز طبق برنامه در حال انجام است.

وی در خصوص آخرین پیگیری‌ها برای ازسرگیری اعزام‌های هوایی گفت: سازمان حج و زیارت از طریق مراجع ذی‌ربط موضوع بازگشایی فرودگاه نجف اشرف را در دستور کار دارد و با توجه به رایزنی‌های صورت گرفته، پیش‌بینی می‌شود این فرودگاه در روز‌های آینده بازگشایی شود.

آقایی تأکید کرد: تا زمان بازگشایی فرودگاه‌ها، روند اعزام و بازگشت زائران از مسیر زمینی ادامه خواهد داشت و سازمان حج و زیارت پیگیر فراهم شدن شرایط لازم برای ازسرگیری اعزام‌های هوایی است.

متقاضیان تشرف به عتبات عالیات می‌توانند با مراجعه به سامانه عتبات عالیات به نشانی atabatorg.haj.ir نسبت به مشاهده بسته‌های سفر و ثبت‌نام اقدام کنند.

منبع: سازمان حج و زیارت

برچسب ها: حج و زیارت ، عتبات عالیات
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
علی رضا
۱۵:۰۷ ۰۴ مهر ۱۴۰۵
بهترین کار مقابله به مثله باید هر کشوری که مانع پرواز های ایران میشه حق تردد از تنگه هرمز را نداشته باشه
حتی عراق
۳
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۳ ۰۴ مهر ۱۴۰۵
در حال حاضر بهترین زمان برای گسترش خطوط را آهن هست.
۳
۵
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