باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ قرار است پنجم مهرماه، کرمان میزبان سومین همایش ملی «رویش امید» باشد؛ رویدادی که پشت عنوان آن، یک طرح ملی برای حمایت از زوج‌های نابارور قرار گرفته است؛ طرحی که از شناسایی زوج‌ها آغاز شده، بیمه‌ها و مراکز درمانی را به هم رسانده و حالا بیش از ۴۰ هزار زوج از خدمات درمانی آن استفاده کرده‌اند.

جمعیت وقتی به عدد تبدیل می‌شود، شاید فقط یک آمار به نظر برسد؛ اما پشت هر عدد، خانه‌ای است، زوجی است که سال‌ها چشم‌انتظار مانده‌اند و کودکی است که هنوز فرصت آمدن پیدا نکرده است. مسئله ناباروری برای بسیاری از خانواده‌ها فقط یک مسئله پزشکی نیست؛ هزینه، دسترسی، بیمه، امکانات تخصصی و گاهی فاصله میان یک زوج و مرکز درمانی مناسب، همه می‌توانند این مسیر را دشوارتر کنند.

یک همایش، پشتوانه یک طرح ملی

دکتر عیسی مالمیر، مدیرعامل گروه بهداشت و درمان بسیج، در نشست خبری سومین همایش ملی «رویش امید» با بیان اینکه کشور با بحران‌های متعددی روبه‌رو است، بحران جمعیت را در کنار بحران کم‌آبی از مسائل مهم کشور دانست و گفت: بر اساس سیاست‌های کلی جمعیت و وظایف تعیین‌شده برای دستگاه‌های مختلف، در سازمان بسیج مستضعفین نیز کارگروهی تشکیل و تقسیم وظایف انجام شد.

در این تقسیم وظایف، «نفس» یا نجات فرزندان سقط به سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور سپرده شد، حوزه ازدواج و تهیه جهیزیه در معاونت اجتماعی سازمان بسیج دنبال شد و حمایت از درمان زوج‌های نابارور نیز به مؤسسه خدمات درمانی و گروه بهداشت و درمان بسیج رسید.

اما مالمیر بر یک نکته تأکید دارد: ورود بسیج به این عرصه به معنای جایگزین شدن با دستگاه‌های تخصصی نیست. او صریح می‌گوید: بسیج متولی درمان، سلامت یا افزایش جمعیت نیست؛ بلکه راهبرد آن در این حوزه نیز مانند بسیاری از مأموریت‌های دیگر، تسهیل‌گری و بسیج ظرفیت‌هاست.

همین نگاه، نقطه شروع «رویش امید» است؛ اینکه به جای ساختن یک مجموعه موازی، ظرفیت‌هایی که در کشور وجود دارد شناسایی و به یکدیگر متصل شوند.

سه حلقه برای شکستن یک زنجیره سخت

مالمیر از سه شبکه اصلی در کلان‌طرح ملی «رویش امید» سخن می‌گوید: شبکه بیمه‌ای، شبکه مراکز درمان ناباروری و شبکه تأمین مالی؛ سه حلقه‌ای که قرار است کنار هم، مسیر درمان را برای زوج‌های نابارور کوتاه‌تر کنند.

در حلقه نخست، بیمه قرار دارد؛ حوزه‌ای که به گفته مالمیر، ورود به آن برای درمان ناباروری ساده نبوده است. درمان ناباروری فرایندی پرهزینه است و همین موضوع باعث شده بود صنعت بیمه با احتیاط بیشتری وارد این حوزه شود. با این حال، گفت‌و‌گو با بیمه‌های تکمیلی و بازرگانی با رویکرد اقناع‌سازی و مسئولیت اجتماعی، به شکل‌گیری شبکه‌ای از بیمه‌های تکمیلی منجر شد.

در کنار آن، مالمیر به ریل‌گذاری بیمه‌های پایه از سال ۱۴۰۳ اشاره می‌کند و می‌گوید: بیمه سلامت و تأمین اجتماعی نیز در این مسیر اقدامات مؤثری انجام داده‌اند. به گفته او، بیمه سلامت در استان کرمان نیز از مجموعه‌های نمونه در همراهی با این طرح بوده است.

وقتی مرکز درمان هست، اما بیمار نیست

حلقه دوم، مراکز درمان ناباروری است؛ جایی که بیمه و زوج نابارور باید به درمان واقعی برسند.

به گفته مالمیر، در کشور مراکز تخصصی سطح سه درمان ناباروری وجود داشتند، اما بخشی از آنها با کمبود تجهیزات، منابع انسانی یا نیروی تخصصی مواجه بودند و حتی ضریب اشغال برخی مراکز به کمتر از ۱۰ درصد رسیده بود.

«رویش امید» تلاش کرد این ظرفیت‌های موجود را به زوج‌های نیازمند درمان متصل کند.

نتیجه این شبکه‌سازی، قرارداد با بیش از ۷۰ مرکز سطح سه درمان ناباروری بود؛ اقدامی که به گفته مالمیر، ضریب اشغال این مراکز را به بالای ۵۰ درصد رساند و از سوی دیگر، زوج‌ها را از مراجعه اجباری به چند مرکز محدود در تهران بی‌نیاز کرد.

اینجا «رویش امید» دیگر فقط یک بسته بیمه‌ای نیست؛ یک شبکه است؛ شبکه‌ای که یک سوی آن زوجی ایستاده که نیازمند درمان است و سوی دیگر آن مرکزی قرار دارد که ظرفیت تخصصی دارد، اما این دو باید به یکدیگر برسند.

حلقه‌ای که به جیب خانواده می‌رسد.

اما حلقه سوم، جایی است که بسیاری از خانواده‌ها بیش از هر چیز با آن مواجه‌اند؛ هزینه.

مالمیر می‌گوید: تأمین مالی این طرح با راهبرد مردمی‌سازی و استفاده از ظرفیت نهاد‌های همسو دنبال شده و هزینه‌ها از مسیر مشارکت مردمی تأمین می‌شود. به گفته او، برای درمان ناباروری از دولت و مجموعه‌های لشکری و کشوری هزینه‌ای دریافت نمی‌شود و تلاش شده است منابع مورد نیاز از ظرفیت‌های مردمی تأمین شود.

با این حال، خدمات برای همه زوج‌ها به شکل کامل رایگان نیست و مشارکت خود زوج‌ها نیز در فرایند درمان اهمیت دارد. مالمیر می‌گوید: بیش از ۴۰ درصد افرادی که بیمه‌نامه دریافت کرده بودند، برای دریافت خدمات مراجعه نکرده‌اند.

برای زوج‌هایی که توان مالی ندارند و در دهک‌های یک تا پنج قرار می‌گیرند، اما مسیر متفاوت است؛ به گفته مالمیر: خدمات مورد نیاز این گروه با استفاده از راهبرد مردمی‌سازی به‌صورت کاملاً رایگان ارائه خواهد شد.

۴۰ هزار زوج؛ اولین عدد بزرگ «رویش امید»

حاصل این شبکه‌سازی حالا به یک عدد قابل توجه رسیده است؛ بیش از ۴۰ هزار زوج نابارور تاکنون خدمات درمانی دریافت کرده‌اند و به همین میزان نیز خدمات مشاوره‌ای ارائه شده است.

بخشی از افراد نیز همچنان در مرحله بررسی و سنجش قرار دارند تا پس از ارزیابی، به مراکز درمان ناباروری ارجاع شوند.

مالمیر می‌گوید: شناسایی طرح از سال ۱۴۰۴ با جامعه هدف ۱۰۵ هزار زوج آغاز شده و هدف‌گذاری انجام‌شده، کمک به نیمی از جمعیت مخاطب تا پایان برنامه هفتم توسعه است. او همچنین از برنامه افزایش سالانه ۱۰۰ هزار نفر به جامعه هدف این طرح سخن می‌گوید.

عدد ۴۰ هزار، اما فقط یک عدد در جدول عملکرد نیست؛ پشت آن زوج‌هایی قرار دارند که بخشی از مسیر درمان را پشت سر گذاشته‌اند.

«رویش امید» از یک برنامه به یک شبکه رسید

حجت‌الاسلام منصوری، دبیر سومین همایش ملی «رویش امید»، نیز از همین زاویه به این طرح نگاه می‌کند.

به گفته او، مؤسسه خدمات درمانی بسیجیان فعالیت خود را از حدود سه دهه پیش با ساخت و تجهیز درمانگاه در مناطق محروم و کم‌برخوردار آغاز کرده و در کنار خدمات مستقیم درمانی، در حوزه‌های غیرمستقیم از جمله خانواده و جمعیت نیز فعالیت داشته است.

منصوری می‌گوید: حمایت از زوج‌های نابارور پس از برنامه‌ریزی و مشورت با وزارت بهداشت و سایر نهاد‌های حمایتی، از یک اقدام محدود به یک برنامه ملی تبدیل شد؛ برنامه‌ای که بر پایه تسهیلات بیمه‌ای، زوج‌های نابارور را برای دریافت خدمات تخصصی مورد حمایت قرار می‌دهد.

به گفته دبیر همایش، این برنامه حدود پنج سال است که آغاز شده و در این مدت، شبکه‌ای ملی میان حوزه درمان، بیمه و شبکه‌های مردمی فعال در حوزه جمعیت شکل گرفته است؛ شبکه‌ای که امروز تقریباً تمام مراکز دولتی درمان ناباروری، مراکز جهاد دانشگاهی و شماری از مراکز خصوصی را دربر گرفته است.

این همان نقطه‌ای است که «رویش امید» را از یک عنوان فراتر می‌برد؛ یک شبکه ملی که قرار است ظرفیت‌های پراکنده را کنار هم بنشاند.

کرمان؛ ایستگاه سوم «رویش امید»

حالا نوبت کرمان است. پنجم مهرماه، سومین همایش ملی «رویش امید» در کرمان برگزار می‌شود؛ رویدادی که به گفته منصوری، مسئولان حوزه بهداشت و درمان، کنشگران اجتماعی و به‌ویژه زوج‌هایی که در قالب این طرح صاحب فرزند شده‌اند، در آن حضور خواهند داشت و «جشن بزرگ ملی تولد» نیز در استان برگزار می‌شود.

سرهنگ مرادی‌زاده، معاون هماهنگ‌کننده سپاه ثارالله استان کرمان، میزبانی این رویداد را فرصتی برای کمک به تحقق دغدغه‌های حوزه جمعیت می‌داند.

او با اشاره به تقارن همایش با هفته دفاع مقدس، از حضور مجموعه‌های مختلف استان برای برگزاری این برنامه سخن گفت و از استانداری، دانشگاه علوم پزشکی، بیمه سلامت، مجموعه نمایندگی بنیاد تعاون و دیگر دستگاه‌های همراه قدردانی کرد.

سرهنگ مرادی‌زاده همچنین با اشاره به اینکه کرمان پس از مشهد مقدس، از نخستین استان‌هایی است که میزبانی این همایش را برعهده گرفته، از انتخاب استان برای برگزاری این رویداد و حمایت از مؤسسه خدمات درمانی بسیجیان در کرمان قدردانی کرد.

این میزبانی در شرایطی انجام می‌شود که برنامه‌های هفته دفاع مقدس و رزمایش روز گذشته نیز در استان جریان داشته است. با این حال، به گفته معاون هماهنگ‌کننده سپاه ثارالله، مقدمات برگزاری همایش، هماهنگی محل برگزاری و اسکان میهمانانی که از استان‌های مختلف کشور به کرمان می‌آیند، فراهم شده است.

از فلج اطفال تا کرونا؛ یک الگوی ثابت

در لایه دیگری از این ماجرا، سخنان مالمیر درباره نقش بسیج قابل توجه است؛ او این نقش را نه تصاحب مسئولیت، بلکه فعال کردن ظرفیت‌های موجود تعریف می‌کند.

به گفته او، همین الگو پیش‌تر در حوزه سلامت نیز تجربه شده است؛ از ریشه‌کنی فلج اطفال که مسئولیت ذاتی وزارت بهداشت بود، اما بسیجیان در اجرای آن نقش‌آفرینی کردند، تا طرح شهید حاج‌قاسم سلیمانی در دوران کرونا که به گفته مالمیر، بیش از هزار ساعت برای تدوین آن در سازمان بسیج دانشجویی کار شد و بر پایه داده‌های اجتماعی و رویکرد علمی شکل گرفت.

از همین زاویه، «رویش امید» هم قرار نیست یک دستگاه تازه به دستگاه‌های موجود اضافه کند؛ قرار است میان آنچه وجود دارد، پیوند ایجاد کند؛ میان زوج و مرکز درمان، میان درمان و بیمه، میان منابع مردمی و خانواده نیازمند و میان ظرفیت‌های استانی و یک طرح ملی.

وقتی «۴۰ هزار» دیگر فقط یک عدد نیست

مسیر «رویش امید» از یک عدد آغاز نمی‌شود و به یک عدد هم ختم نمی‌شود. پشت هر زوج، یک خانه ایستاده و پشت هر خانه، انتظار تولد یک کودک.

حالا بیش از ۴۰ هزار زوج، بخشی از مسیر درمان را طی کرده‌اند؛ بیش از ۴۰ هزار روایت که از بیمه، مرکز درمان، مشاوره و حمایت مالی عبور کرده‌اند.

پنجم مهرماه، کرمان میزبان شبکه‌ای خواهد بود که حاصل پیوند همین حلقه‌هاست؛ شبکه‌ای که معنای آن در نهایت نه در نمودار‌ها و نه در آمارها، بلکه در زندگی خانواده‌هایی دیده می‌شود که پس از سال‌ها انتظار، چشم‌به‌راه شنیدن صدای کودکی در خانه‌اند.