باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - حلیا سادات حسینی، مجری طرحهای نوآورانه ساتبا، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در سطح کلان کشور، سیاست توسعه نیروگاههای خورشیدی به صورت کلی از اولویت برخوردار است و بحث توسعه نیروگاههای خورشیدی خانگی نیز با یک اولویت ویژه در دستور کار سازمان قرار گرفته است.
او افزود: طی یک سال گذشته این موضوع بیش از پیش مورد اهمیت واقع شد، چراکه شرایط احداث این نیروگاهها به گونهای است که هم به لحاظ تخصصی کمک شایان توجهی به شبکه برق کشور میکند و از نظر فنی و تخصصی حائز اهمیت است و هم به لحاظ تولید در محل مصرف، میتواند با اتلاف کمتری برق را در اختیار متقاضیان قرار دهد.
حسینی ادامه داد: در نتیجه، برای اینکه این فرایند هم تسهیل و هم تسریع شود، پلتفرمهایی را در این عرصه به عنوان سکوهای دیجیتال ایجاد کردیم که نصب و راهاندازی نیروگاههای خورشیدی خانگی را بر عهده بگیرند. تعدادی از این سکوها نیز بر حسب درخواستهایی که برای ما ارسال میشود، مورد ارزیابی قرار میگیرند و تا امروز ۲۵ سکو در عرصه نصب و راهاندازی نیروگاههای خانگی در سطح کشور فعال شدهاند.
مجری طرحهای نوآورانه ساتبا اظهار کرد: این امر باعث شد هم یک اتفاق متفاوت و نوآورانه در عرصه نصب و احداث نیروگاههای خانگی رخ دهد و هم متقاضیان ما در سراسر کشور و اقصی نقاط کشور بتوانند راحتتر با موضوعات فنی، تجهیزات، نحوه احداث و طراحی این نیروگاهها ارتباط برقرار کنند.
او تصریح کرد: به هر حال ممکن است متقاضی نیروگاه خانگی اطلاعات زیادی درباره شرایط تخصصی تجهیزات یا فرایندی که باید طی شود، نداشته باشد. این سکوها به عنوان یک پل ارتباطی بین ساتبا، شبکه برق کشور و متقاضی میتوانند این فرایند را تسهیل کنند.
حسینی با اشاره به افزایش تقاضا برای احداث نیروگاههای خورشیدی خانگی گفت: از تقریباً ابتدای سال ۱۴۰۵ تا امروز، با توجه به شرایط متفاوتی که کشور تجربه کرد، حتی موضوعات پدافند غیرعامل و شرایطی که متأسفانه در کشور با جنگ مواجه شدیم، باعث شد که با یک پیک متقاضیان خاص در عرصه نیروگاههای خانگی مواجه شویم اگر تا قبل از بهمن سال گذشته، بیش از چهارصد متقاضی را در این مسیر هدایت کرده بودیم، البته تعداد متقاضیان ما بیش از این عدد بود، اما بیش از چهارصد از آنها به مرحله نهایی رسیده و برای نصب هدایت شده بودند، از اسفندماه تا امروز تعداد متقاضیان چندین برابر شده و با رشد بیش از صددرصدی مواجه بودهایم.
مجری طرحهای نوآورانه ساتبا دلیل این افزایش تقاضا را ناترازی برق عنوان کرد و گفت: بحث ناترازی که همیشه در اوج بار مصرف تابستان تجربه میکنیم، باعث میشود به دلیل قطعیهای بیشتر برق، متقاضیان خانگی نیاز به این موضوع را بیشتر احساس کنند. همانطور که خدمتتان گفتم، به دلیل شرایط خاصی که کشور تجربه کرد نیز این موضوع باعث شد با این اوج بار مصرف تقاضا مواجه شویم، اما با سازوکارهای موجود و افزایش تعداد سکوها، این موضوع در حال پیگیری است.
حسینی افزود: برای ادامه این فرایند نیز تلاش کردیم یک آسیبشناسی از عملکرد یکساله در این عرصه و در تمام مراحل و کل فرایندی که متقاضی در بدنه سکوهای ما طی میکند، داشته باشیم تا بر مبنای این آسیبشناسی بتوانیم دغدغهها و گلوگاههایی را که وجود داشت و شاید حتی انتظار ما بیش از اینها بود، در این عرصه ترمیم کنیم و انشاءالله سرعت بیشتری به این موضوع بدهیم و این فرایند را بهبود ببخشیم.
او با اشاره به تعدد ذینفعان در حوزه نیروگاههای خورشیدی خانگی اظهار کرد: علت این موضوع این است که ما ذینفعان متفاوتی در این بخش داریم؛ خود متقاضی، شرکتهای توزیع و همکاران خوب ما که زحمت زیادی در این عرصه میکشند، ساتبا به عنوان رگولاتور این موضوع و از طرفی تأمینکنندگان تجهیزات. همچنین با توجه به افزایش یا کاهش قیمت تجهیزات، این موارد همگی باعث میشوند با مقدارهای مختلف زمانی و دغدغههای متفاوتی در این عرصه مواجه باشیم نوع درخواستها نیز بیشتر به سمت نیروگاههای هیبریدی رفته است؛ نیروگاههایی که بتوانند هم در زمان قطعی برق، برق مورد نیاز را تأمین کنند و هم در زمان غیرقطعی برق، انرژی تولیدی را به شبکه تحویل دهند این موضوع نیز به عنوان یک دستورالعمل جدید که از سوی توانیر ابلاغ شد، باعث ایجاد شرایط خاصی در نحوه احداث، نحوه تأمین تجهیزات و حتی نحوه اتصال به شبکه شده و زحمت همکاران ما در شرکتهای توزیع سراسر کشور را افزایش داده است همین موضوع نیز باعث شد این فرایند با روند کندتری پیش برود تا شرایط آن برای همه جا بیفتد. همه این موارد را آسیبشناسی کردهایم و برای آنها راهکارهایی در نظر گرفتهایم.
حسینی افزود: شاید حتی برای کوتاه شدن این فرایند، نیاز به اصلاح سامانههایی بود که به عنوان سامانه «مهرسان» و سامانه اصلی این موضوع فعالیت میکنند. ارتباط این سامانه با سکوهایی که در این عرصه فعالیت دارند نیز مورد بررسی قرار گرفت و همه این موارد آسیبشناسی شد تا انشاءالله شاهد سرعت بیشتری در این روند باشیم.