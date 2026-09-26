مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی گفت: محدودیت‌های جدیدی برای پرواز‌های خارجی اعلام نشده و در حال حاضر پرواز به برخی از کشور‌ها از جمله چین، ترکیه، افغانستان و پاکستان برقرار است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - رامین کاشف آذر مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اینکه در حال حاضر به جز پروازهای لغو شده از جمله امارات،عراق،گرجستان هیچ مسیر جدیدی برای لغو پروازها از سوی کشورهای خارجی اعلام نشده است البته پرواز به کشور عربستان هم پیش از اعلام محدودیت های جدید وجود نداشت.

او بیان کرد: در حال حاضر به کشورهای ترکیه، چین، مالزی، ویتنام ،افغانستان، پاکستان و... پرواز داریم اما مسئولان سازمان هواپیمایی در حال رایزنی برای بازگشایی مسیرهای پروازی بسته شده هستند.

وی افزود: در حال حاضر هم پروازهای رفت و هم پروازهای برگشت بدون هیچ مشکلی در فرودگاه امام انجام می شود و در این حوزه هم مشکلی وجود ندارد.

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، پرواز خارجی
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