باشگاه خبرنگاران جوان -سردار حمید دامغانی در آیین تجلیل از سربازان نمونه گیلان در رشت با بیان اینکه سربازان جان برکف همواره برای دفاع از آرمانهای والای اسلام و انقلاب کمرهمت بستند افزود: رشادتها و جانفشانیهای این قشر زحمتکش ستودنی است.
وی در ادامه به نقشههای شوم دشمنان برای ضربه به اسلام و انقلاب اشاره کرد و افزود: در این برهه از زمان که دشمنان با انواع ترفندها به ویژه در جنگ تبلیغاتی و رسانه اعتقادات و باورهای جوانان و نوجوانان را نشانه گرفته است باید هوشیارتر باشیم.
سردارحمید دامغانی افزود:همه باید با حفظ هویت ایرانی، تقویت روحیه مسئولیت پذیری، هوشیاری در برابر جنگ شناختی و حضور مؤثر در عرصههای مختلف، رسالت خود را در مسیر پیشرفت، عزت و اقتدار ایران را باصلابتر ادامه دهیم.
منبع:خبرگزاری صداوسیما