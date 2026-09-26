سازمان نقشه‌برداری کشور اعلام کرد: این سازمان با دعوت «مدیریت جهانی اطلاعات مکانی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (UN-GGIM-AP)» به عضویت هیات موسس اتحاد جهانی صنعت اطلاعات مکانی درآمد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در طی رویداد‌های پانزدهمین نشست مدیریت جهانی اطلاعات مکانی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (UN-GGIM-AP)، که این روز‌ها در شهر سانیا کشور چین در حال برگزاری است، نشست هیات رئیسه UN-GGIM-AP برگزار شد.

سید اسکندر صیدایی رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران، از اعضای اصلی هیات رئیسه در این نشست حضور داشتند. در این جلسه، پیشنهاد کشور ژاپن برای میزبانی نشست بعدی هیات رئیسه برای سال ۲۰۲۷ مطرح شد.

پس از این نشست که با حضور روسای گروه‌های کاری پنج‌گانه UN-GGIM-AP برگزار شد، روسای مشترک UN-GGIM-AP و رئیس UNGGKIC با ارائه مکاتبه‌ای رسمی از سازمان نقشه‌برداری ایران برای عضویت در «هیأت مؤسس اتحاد جهانی صنعت اطلاعات مکانی» دعوت به عمل آورند.

پیوستن سازمان نقشه‌برداری کشور به هیأت مؤسس اتحاد جهانی صنعت اطلاعات مکانی

در متن این دعوتنامه آمده است:

تاسیس اتحاد جهانی صنعت اطلاعات مکانی (WAGI) در مراسم افتتاحیه دومین نشست جهانی اطلاعات مکانی سازمان ملل متحد (UN GEONOW) پیشنهاد شد. این ابتکار توسط مرکز جهانی دانش و نوآوری اطلاعات مکانی سازمان ملل متحد (UN-GGKIC) راه‌اندازی شد.

این اتحاد که توسط مرکز نوآوری سازمان ملل آغاز شده است، به عنوان یک سازمان بین‌المللی برای صنعت اطلاعات مکانی جهانی تحت هدایت مرکز نوآوری سازمان ملل فعالیت خواهد کرد.

این اتحاد با هدف ایجاد یک شبکه همکاری جهانی باز، مشارکتی و فراگیر برای صنعت اطلاعات مکانی؛ ایجاد یک پلتفرم عملی و کارآمد برای همکاری‌های بین‌المللی صنعتی، تسریع یکپارچگی عمیق زنجیره‌های صنعتی و نوآوری جهانی و ترویج نوآوری فناوری، اشتراک‌گذاری دانش، هماهنگی صنعتی و توسعه مشترک ظرفیت‌ها و استاندارد‌ها فعالیت می‌کند.

اتحاد همچنین به دنبال پیشبرد توسعه متوازن و پایدار جهانی صنعت اطلاعات مکانی، افزایش قابلیت‌های پشتیبانی اطلاعات مکانی اعضا و سازمان‌های مرتبط و کمک به دستیابی به دستور کار ۲۰۳۰ سازمان ملل متحد برای توسعه پایدار است.

به عنوان یک عضو موسس، سازمان نقشه برداری ایران در توسعه منشور اتحاد و برنامه استراتژیک، مشورت‌ها در مورد راه‌اندازی سازمانی، بحث‌ها در مورد مکانیسم‌های عملیاتی و پشتیبانی، توصیه‌ها برای اولین برنامه کار سالانه، و پیشنهادات مربوط به ساختار، رویه‌های انتخابات و نامزدی کاندیدا‌ها برای نهاد‌های رهبری مشارکت خواهد کرد.

پیشنهاد می‌شود دبیرخانه اتحاد در دِکینگ چین محلی که مرکز نوآوری سازمان ملل در آن قرار دارد، تأسیس شود. ما بدینوسیله دعوت صمیمانه خود را به سازمان نقشه‌برداری کشور اعلام می‌کنیم تا به عنوان عضو مؤسس به اتحاد بپیوندد، در تصمیمات عمده مربوط به تأسیس آن مشارکت کند و همکاری جهانی و توسعه متوازن صنعت اطلاعات مکانی را ترویج دهد.

پس از تحویل و بررسی دعوتنامه مذکور، موافقت سازمان نقشه‌برداری کشور با این پیشنهاد اعلام شده و سازمان به عضویت هیأت مؤسس اتحاد جهانی صنعت اطلاعات مکانی درآمد.

برچسب ها: نقشه برداری ، داده مکانی
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