تیم ملی کبدی آقایان ایران با قبول شکست نزدیک ۳۹ بر ۳۵ مقابل تیم قدرتمند هند در فینال بازی‌های آسیایی ناگویا به مدال نقره رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی کبدی ایران در مرحله فینال بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ امروز شنبه ۴ مهرماه از ساعت ۱۸ به وقت ژاپن در ورزشگاه توکای سیتیزن ناگویا به مصاف هند رفت.

این بازی درحالی انجام شد که دو تیم ایران و هند همیشه در سال‌های اخیر رقیب جدی برای هم بودند و در چند فینال اخیر بازی‌های آسیایی نیز به مصاف هم رفتند.

نیمه اول بازی پایاپای به پیش رفت و هیچ کدام از تیم‌ها نتوانستند اختلاف امتیاز را زیاد کنند. در پایان نیمه اول بازی با نتیجه ۱۸ بر ۱۷ به سود ایران به پایان رسید.

با شروع نیمه دوم بازی هند توانست چند امتیاز از ایران پیش بیفتد ولی بازهم ایران بود که در اواسط نیمه دوم بازی را به تساوی کشاند. واما  در ادامه بازهم این تیم هند بود که توانست چند امتیاز اختلاف ایجاد کند و در نهایت این بازی با نتیجه ۴۰ بر ۳۴ به سود ملی‌پوشان هند به پایان رسید و ایران به مدال نقره رسید.

تیم ملی کبدی زنان ایران نیز ظهر امروز با شکست مقابل تیم زنان هند به مدال نقره رسیده بودند‌.

هدایت تیم ملی کبدی مردان را در این دور از بازی‌ها برعهده تازه قلعه بود.

برچسب ها: تیم ملی کبدی مردان ، بازی‌های آسیایی
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