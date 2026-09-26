در پی انفجار و فروریختن یک ساختمان مسکونی در منطقه گردشگری پلاکا در مرکز آتن، یک زن جان باخت، سه نفر زخمی شدند و پنج نفر دیگر مفقود شده‌اند.

باشگاه  خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - در پی فروریختن یک ساختمان مسکونی بر اثر انفجار در منطقه‌ای گردشگری در مرکز آتن، یک زن جان باخت و پنج نفر مفقود شدند.

یک مقام آتش‌نشانی یونان روز شنبه اعلام کرد که این انفجار روز جمعه یک ساختمان دوطبقه را در منطقه پلاکا، در نزدیکی برخی از مهم‌ترین جاذبه‌های گردشگری آتن از جمله آکروپولیس و معبد زئوس، ویران کرد.

در این حادثه سه نفر زخمی شدند و به خانه‌ها، فروشگاه‌ها و خودرو‌های اطراف نیز خسارت وارد شد.

نیرو‌های امدادی با کمک سگ‌های جست‌وجوگر در تلاش بودند یک زوج سالخورده را که در یکی از واحد‌های ساختمان زندگی می‌کردند و همچنین چهار گردشگر را که در واحد دیگری اقامت داشتند، پیدا کنند.

به گفته مقام آتش‌نشانی، نیرو‌های امدادی صبح روز شنبه هنگام کنار زدن آوار، جسد یک زن جوان را پیدا کردند. ساختمان در پی انفجار تقریباً به تلی از فلزات درهم‌پیچیده، بالکن‌های شکسته و قطعات بتن معلق تبدیل شده بود.

یک مقام پلیس گفت ملیت گردشگران هنوز مشخص نشده است. آنها قرار بود روز جمعه ساعت ۳ بعدازظهر محل اقامت خود را ترک کنند تا به پروازی از فرودگاه آتن برسند، اما در زمان مقرر حاضر نشدند.

هنوز مشخص نیست علت انفجار چه بوده است. این حادثه در منطقه‌ای رخ داده که هتل‌ها و اقامتگاه‌های کوتاه‌مدت متعددی در آن قرار دارند.

هاریس دوکاس، شهردار آتن، روز جمعه گفت این انفجار احتمالاً با زیرساخت‌های گاز مرتبط بوده است.

منبع: رویترز

برچسب ها: انفجار ساختمان ، پایتخت یونان
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