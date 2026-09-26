بلوار ارومیه در شانلی اورفای ترکیه به عنوان طرح نمادین خواهر خواندگی این دو شهر افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بلوار ارومیه در شهر شانلی‌اورفای ترکیه، با حضور شهرداران ارومیه و شانلی‌اورفا افتتاح شد؛ پروژه‌ای که نمادی از پیوند و همکاری میان دو شهر خواهرخوانده به شمار می‌رود.

این بلوار حدود ۶ کیلومتر طول دارد و در دو مسیر رفت‌وبرگشت، در یکی از مناطق جدید شهری شانلی‌اورفا ساخته شده است. مسیر بلوار به بیمارستان شهر این منطقه دسترسی دارد؛ بیمارستانی با ظرفیت حدود هزار و ۷۷۰ تخت که قرار است طی دو هفته آینده با حضور رئیس‌جمهور ترکیه افتتاح شود.

نام‌گذاری این معبر به نام ارومیه، در ادامه روابط خواهرخواندگی دو شهر انجام شده و گامی در راستای گسترش تعاملات و همکاری‌های شهری میان ارومیه و شانلی‌اورفا است.

منبع:شهرداری