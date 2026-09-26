باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - جواد صادقلو افزود: سرپوشیده و ایمن‌سازی کانال آب بلوار خبرنگار هشتگرد و کانال ساحل شرقی رودخانه کردان در گلسار، از طرح‌هایی است که به دلیل قرار گرفتن کانال‌ها در محدوده شهری و ایجاد مخاطرات برای شهروندان، در دستور کار قرار گرفته است.

وی با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق این طرح‌ها گفت: هدف از اجرای این پروژه‌ها تنها پوشاندن کانال‌ها نیست، بلکه ارتقای ایمنی شهروندان، کاهش مخاطرات زیست‌محیطی، ساماندهی مسیر انتقال آب و رفع یکی از مطالبات قدیمی ساکنان این مناطق است.

در هشتگرد، بخشی از کانال ساحل شرقی رودخانه کردان در محدوده بلوار خبرنگار قرار دارد؛ کانالی که در گذشته برای انتقال آب و آبیاری اراضی کشاورزی احداث شده، اما با گسترش بافت شهری، بخش‌هایی از آن در مجاورت مناطق مسکونی قرار گرفته است.

بر اساس اعلام مجری طرح، برای سرپوشیده و ایمن‌سازی این بخش حدود ۸۵ تا ۸۶ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده و با توجه به قرار گرفتن کانال در محدوده شهری، اجرای آن می‌تواند بخشی از مخاطرات موجود برای ساکنان را کاهش دهد.

وجود کانال‌های روباز در محدوده شهری علاوه بر ایجاد خطر سقوط، به‌ویژه برای کودکان، در برخی نقاط موجب ایجاد مشکلات زیست‌محیطی و بوی نامطبوع شده است؛ در گزارش‌های منتشرشده همچنین به وقوع دو مورد فوتی در کانال‌های این محدوده اشاره شده است.

در گلسار نیز پس از حدود ۱۸ سال، عملیات سرپوشیده‌سازی و ایمن‌سازی کانال آب محدوده خیابان‌های شهید بهشتی و شهید چمران در دستور کار قرار گرفته است؛ مطالبه‌ای که طی سال‌های گذشته بارها از سوی ساکنان و مدیریت شهری پیگیری شده بود.

محمد گودرزی، شهردار گلسار، با اشاره به سابقه طولانی این مشکل گفت: این کانال حدود ۱۸ سال است که برای شهروندان مشکلات مختلفی ایجاد کرده و علاوه بر مسائل زیست‌محیطی، به‌ویژه در فصل بارندگی، مخاطراتی برای ایمنی و سلامت ساکنان مجاور داشته است.

وی افزود: در سال‌های گذشته مواردی از سقوط کودکان و حوادث ناگوار در این کانال اتفاق افتاده و به همین دلیل، سرپوشیده‌سازی و ایمن‌سازی آن به یکی از مطالبات جدی مردم تبدیل شده است.

گودرزی با بیان اینکه فاز نخست اجرای طرح حدود ۵۰۰ متر از کانال را در محدوده خیابان‌های شهید بهشتی و شهید چمران شامل می‌شود، گفت: با فراهم شدن مقدمات و انتخاب پیمانکار، عملیات اجرایی این پروژه آغاز می‌شود و تلاش بر این است که پیش از شروع فصل بارندگی، بخش مورد نظر ایمن‌سازی شود.

برای اجرای طرح گلسار نیز در مرحله نخست حدود ۱۵ میلیارد تومان اعتبار برآورد شده و با توجه به شرایط فنی و اجرایی پروژه، هزینه نهایی می‌تواند افزایش یابد. اجرای طرح شامل احداث نشیمن‌های بتنی و نصب قطعات پیش‌ساخته برای پوشش کانال خواهد بود.

اکنون پس از سال‌ها مطالبه و پیگیری، عملیات اجرایی این دو پروژه در هشتگرد و گلسار آغاز شده است؛ طرح‌هایی که تکمیل آنها می‌تواند گامی مؤثر در کاهش مخاطرات، ارتقای ایمنی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان باشد.