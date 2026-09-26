رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گلستان گفت: با توجه به بازگشایی مدارس ساعت برگزاری اجتماعات شبانه در شهر‌های گلستان تغییر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی -حجت الاسلام محمد زمان قربانی اعلام کرد: به مناسبت بازگشایی مدارس آ قرار اجتماع شبانه در گرگان و سایر شهر‌های استان از ساعت ۲۰ آغاز می‌شود.

برچسب ها: تجمع ، تغییر ساعت
خبرهای مرتبط
فرماندار گرگان:
فیلم آتش‌زدن تصویر و ماکت ظریف مال دو ماه قبل است/ به عوامل تذکر داده شد
ارائه خدمات مراکز منتخب بهداشتی گلستان ۱۸ و ۱۹ تیر ماه برای خدمت‌رسانی به زائران
حجت‌الاسلام علی‌ شیرازی:
اگر کوچک‌ترین خطایی از دشمن سر بزند‌ پاسخ کوبنده‌ای خواهد گرفت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
ساعت برنامه قرار اجتماع شبانه در شهر‌های گلستان تغییر کرد
تسهیل تردد در بندرترکمن؛ بهره‌برداری از پروژه آسفالت راه روستایی «پیخی حاجی»
نسخه انبوه سازان برای هزینه مسکن در گرگان؛ توسعه عمودی شهر
پیش‌بینی تولید ۱۴۰۰ تن گردو در گلستان؛ افزایش ۳۰۰ تنی تولید نسبت به سال گذشته