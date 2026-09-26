\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u060c \u0645\u0648\u0646\u0627 \u0645\u062d\u0645\u062f \u0642\u0627\u0633\u0645\u06cc -\u062d\u062c\u062a \u0627\u0644\u0627\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0645\u062d\u0645\u062f \u0632\u0645\u0627\u0646 \u0642\u0631\u0628\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f: \u0628\u0647 \u0645\u0646\u0627\u0633\u0628\u062a \u0628\u0627\u0632\u06af\u0634\u0627\u06cc\u06cc \u0645\u062f\u0627\u0631\u0633 \u0622 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639 \u0634\u0628\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u06af\u0631\u06af\u0627\u0646 \u0648 \u0633\u0627\u06cc\u0631 \u0634\u0647\u0631\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f2\u06f0 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.