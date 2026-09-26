ملی پوش تنیس روی میز ایران امیدوار است که در مرحله نیمه نهایی حریفش را شکست بدهد و راهی فینال شود.

باشگاه خبرنگاران جوان- نوشاد عالمیان ملی‌پوش تنیس روی میز ایران پس از پیروزی برابر حریف ژاپنی و صعود به مرحله نیمه‌نهایی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ اظهار کرد: امروز خدا را شکر توانستم بازی‌های خوبی انجام دهم. صبح مقابل وون چونگ کینگ از هنگ‌کنگ که رنکینگ ۱۷ دنیا را داشت، بازی کردم و توانستم با نتیجه ۴ بر ۲ به پیروزی برسم.

او افزود: مقابل هاریموتو از ژاپن قرار گرفتم که رنکینگ سه دنیا را دارد و تا اینجا در این مسابقات بدون باخت بوده است. او همچنین ۲ پیروزی مقابل چین به دست آورده و ژاپنی‌ها برای نخستین بار پس از ۶۰ سال توانستند مدال طلای تیمی مسابقات را کسب کنند.

ملی‌پوش تنیس روی میز ایران ادامه داد: این بازیکن ژاپنی در بهترین فرم زندگی‌اش قرار داشت و برای نخستین بار بود که در چنین شرایطی بازی می‌کرد. خدا را شکر امروز بازی بسیار قشنگی شد، البته داور هم به او کمک کرد و من دیدم که با او صحبت‌هایی داشت و احساس کردم در جریان بازی به حریف کمک شد.

عالمیان تصریح کرد: بازی باید تمام می‌شد، اما به هر حال ما دو بازیکن بااحترام هستیم و خدا را شکر توانستم بازی را با برد به اتمام برسانم. یک بازی واقعاً تراژدی شد، اما در نهایت خوشحالم که توانستم پیروز شوم.

اواز حمایت مسئولان و فدراسیون تنیس روی میز تشکر کرد و گفت: جا دارد از خلیل‌نیا به خاطر حمایت‌های همیشگی‌شان تشکر کنم. به‌خصوص در این مسابقات با روحیه‌ای که همیشه به ما می‌دادند و پاداش‌هایی که برای ما در نظر گرفته بودند، حمایت زیادی از ما کردند. واقعاً از او تشکر می‌کنم. همچنین از فدراسیون تنیس روی میز و مهرداد علی قارداشی که همیشه از ما حمایت کرده‌اند، تشکر دارم.

عالمیان در پاسخ به این سوال که آیا می‌تواند در مرحله نیمه‌نهایی به فینال راه پیدا کند، گفت: واقعیت این است که من به فینال فکر می‌کنم و امیدوارم بتوانم به این مرحله برسم. فکر می‌کنم حریفم وان چوکینگ باشد. ما قبلاً هم آخرین بار بازی خیلی خوبی با هم داشتیم. آن بازی خیلی خوب بود و امیدوارم این بار بتوانم او را شکست دهم.

ملی‌پوش تنیس روی میز ایران خاطرنشان کرد: هنوز کارم تمام نشده و امیدوارم بتوانم بازی بعدی را هم ببرم و به فینال برسم.

برچسب ها: تیم ملی تنیس روی میز ، بازی‌های آسیایی
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