باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت توانیر با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با وجود آغاز فصل پاییز، شرایط دمایی کشور در روز‌های پیش‌رو همچنان تابستانی است؛ به‌طوری که میانگین دمای کشور در هفته نخست مهرماه حدود ۶ درجه سانتی‌گراد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته پیش‌بینی شده است و در این شرایط تداوم همراهی هموطنان در مدیریت مصرف برق همچنان ضروری است.

تداوم این شرایط، به‌ویژه در مناطق جنوبی کشور که همچنان با دما‌های بالای هوا مواجه‌اند، موجب استمرار استفاده از وسایل سرمایشی و باقی ماندن بار سرمایشی قابل توجه بر شبکه برق شده است.

شرکت توانیر از هموطنان درخواست می‌کند صرفاً بر اساس کاهش دما یا خنک‌تر شدن هوای شهر محل سکونت خود، از ضرورت مدیریت مصرف غافل نشوند؛ چرا که آنچه بر وضعیت شبکه اثرگذار است، شرایط دمایی در مقیاس کل کشور است و در روز‌های ابتدایی این هفته میانگین دمای کشور همچنان در سطح بالایی قرار دارد و همراهی مشترکان در سراسر کشور برای مدیریت مصرف ضروری است.

بر همین اساس و با توجه به شرایط دمایی پیش‌رو از امروز چهارم مهرماه تا روز دوشنبه، از همه مشترکان درخواست می‌شود با مدیریت مصرف برق، به‌ویژه در ساعات اوج مصرف، به پایداری شبکه و استمرار تأمین برق کمک کنند.

پاییز تقویمی آغاز شده است، اما گرمای هوا و بار سرمایشی شبکه برق هنوز ادامه دارد؛ همراهی چندروزه مردم در مدیریت مصرف، نقش مهمی در حفظ پایداری شبکه برق در این روز‌ها خواهد داشت.

منبع: توانیر