باشگاه خبرنگاران جوان -مراسم تحویل ۶ دستگاه آمبولانس جدید با حضور هادی حق‌شناس استاندار گیلان، محمدعلیجانی، نماینده مردم شهرستان های رودسر و املش و رئیس مجمع نمایندگان استان، ولی داداشی نماینده مردم شهرستان آستارا، مهدی فلاح نماینده مردم شهرستان های رشت و خمام، محمدتقی آشوبی رئیس دانشگاه علوم پزشکی، عصمت محمددوست فرماندار شهرستان بندرانزلی و جمعی از مسئولان گیلان امروز (شنبه) در محل استانداری برگزار شد.

این آمبولانس‌ها با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان تأمین شده و برای تقویت ناوگان فوریت‌های پزشکی و ارائه خدمات پیش‌بیمارستانی در مناطق مختلف استان گیلان توزیع خواهند شد.

استان گیلان در حال حاضر دارای ۹۰ پایگاه فعال اورژانس است و نوسازی ناوگان آمبولانس‌های اورژانس نیز طی سال‌های اخیر در دستور کار دانشگاه علوم پزشکی گیلان قرار داشته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در جریان این مراسم گزارش داد که بر اساس برنامه نوسازی ناوگان، طی سه سال اخیر ۱۳ دستگاه آمبولانس در استان نوسازی شده و ۶ دستگاه آمبولانس جدید نیز به‌زودی تحویل و وارد چرخه خدمت‌رسانی خواهد شد.

همچنین برنامه‌ریزی شده است طی دو سال آینده، ناوگان آمبولانس‌های اورژانس گیلان به‌صورت کامل به‌روز شود تا ظرفیت ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی و پوشش مأموریت‌های پیش‌بیمارستانی در استان تقویت شود.

این اقدام در راستای ارتقای کیفیت خدمات اورژانس، کاهش زمان رسیدن بر بالین بیماران و مصدومان و تقویت زیرساخت‌های فوریت‌های پزشکی در مناطق مختلف گیلان انجام می‌شود.

منبع : روابط عمومی