باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - برآبادی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: ۵ مهر، روز جهانی گردشگری و آغاز هفته گردشگری است. از آنجایی که دومین کنگره ملی ۲۴۰۰ شهید استان را در ۷ مهر داریم، برنامه‌های پیش از ۷ مهر ما متناسب با این رویداد مهم است؛ برای مثال، بازگشایی و نمایش آثار صنایع دستی با موضوع مقاومت، ایثار و گوهرسنگ از ۵ تا ۱۱ مهر در نگارخانه سرو باغ اکبریه برگزار می‌شود.

او افزود: برنامه‌های افتتاحیه و رویداد‌های ما از ۸ مهر، یعنی پس از برگزاری کنگره انجام می‌شود؛ برای هفته گردشگری، ۱۳ طرح افتتاح و کلنگ‌زنی، ۱۸ طرح زیرساختی، ۸ کارگاه و تور آموزشی، ۱۱ برنامه فرهنگی رویدادمحور و رونمایی از ۵ اپلیکیشن، وب‌سایت و تابلو‌های راهنمای گردشگری خواهیم داشت.

برآبادی بیان کرد: نیروی انسانی و توانمندسازی آن از دیگر زیرساخت‌هایی است که کمک زیادی به توسعه و پیشرفت گردشگری دارد؛ امسال برنامه‌های متعددی مثل آموزش هوش مصنوعی و گردشگری را برای فعالان گردشگری، هم در استان و هم در روستا‌های افین و چنشت برای توانمندسازی جامعه محلی برگزار کردیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی ادامه داد: یکی از قابلیت‌های مهم استان، روستاهاست که در دولت چهاردهم برنامه‌ریزی‌های متعددی مانند توسعه فضا‌های مورد نیاز گردشگری برای مسافران صورت گرفته و حدود ۲۰ بوم‌گردی و خانه مسافر به روستا‌ها اضافه شده است. برای نخستین بار تسهیلات قرض‌الحسنه از اعتبارات ملی گرفتیم و امسال نیز قابلیت اعطای تسهیلات از محل اعتبارات استانی و ملی برای بوم‌گردی‌ها و خانه‌های مسافر را داریم.

او عنوان کرد: تسهیلات، محرک گردشگری است و بسیاری از طرح‌ها در صف انتظار دریافت آن هستند؛ پارسال علاوه بر اعتبارات استانی، به سمت اعتبارات ملی رفتیم و دوبرابر اعتبارات استانی از این محل دریافتی داشتیم. همچنین به‌طور کل، ۳ برابر سال ۱۴۰۳ در پارسال جذب تسهیلات را داشتیم؛ برای نخستین بار امسال اعتبارات استانی قرض‌الحسنه را با کمک استاندار داریم و رشد اعتبارات ملی دریافتی نسبت به سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، بیش از ۲۰ برابر شده است که اتفاق خوبی برای ۴۳ طرح در حال ساخت و نیمه‌تمام ما در حوزه‌های مختلف محسوب می‌شود.

برآبادی تصریح کرد: از محل سفر ریاست جمهوری نیز تسهیلات خوبی دریافت کردیم و طرح‌های نیمه‌تمام در هر ۱۲ شهرستان استان وجود دارند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی اظهار کرد: استفاده از بازار افغانستان از دیگر موارد است و چندین گروه از پارسال تاکنون برای بازدید از آثار گردشگری استان آمدند؛ برای نخستین بار در تیر امسال، آژانس‌ها و تورگردان‌های این کشور را برای بازدید آوردیم و همچنین برای اولین بار، یکی از آژانس‌های ما مجوز ورود گردشگر به‌طور مستقیم از افغانستان به استان را دریافت کرد.

برنامه‌های روز پنجم دفاع مقدس در استان

انصاری سخنگوی سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی در ارتباط تلفنی با برنامه گفت: بازدید از نمایشگاه دومین اجلاسیه ۲۴۰۰ شهید استان بسیار مطلوب بوده و شاهد حضور پرشور مردم در این رویداد هستیم.

او افزود: امروز در پنجمین روز از هفته دفاع مقدس، برنامه‌های متنوعی در سطح استان از جمله تجلیل از سربازان، برگزاری جلسات مختلف و اجرای نمایش سرو در نمایشگاه بین‌المللی بیرجند برگزار می‌شود.