باشگاه خبرنگاران جوان - ملی پوشان ایران از همان کوارتر نخست برتری خود را به حریف تحمیل کردند و این وقت را با نتیجه ۵ بر ۲ به سود خود به پایان رساندند. در کوارتر دوم نیز ایران نمایش برتری داشت و با ثبت پنج گل و بسته نگه داشتن دروازه خود، ۵ بر صفر پیروز شد تا نیمه نخست با برتری ۱۰ بر ۲ ایران به پایان برسد.

در نیمه دوم نیز برتری ملی‌پوشان ایران ادامه پیدا کرد. ایران در کوارتر سوم ۴ بر ۳ و در کوارتر چهارم و پایانی ۵ بر ۲ به برتری رسید تا در مجموع با نتیجه ۱۹ بر ۸ سنگاپور را شکست دهد.

به این ترتیب، واترپلوی ایران بازی‌های آسیایی ناگویا را با یک پیروزی قاطع و مقتدرانه آغاز کرد.

ملی‌پوشان ایران در دومین دیدار خود، فردا از ساعت ۱۱:۴۰ به مصاف چین خواهند رفت؛ دیداری حساس که دومین آزمون ایران در این رقابت‌ها خواهد بود.