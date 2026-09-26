باشگاه خبرنگاران جوان - تقی حسام مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: پرونده حمل ۲۰۰ کیسه آرد یارانه‌ای به ارزش هفت میلیارد و ۳۹۷ میلیون ریال در شعبه اول بدوی و رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی قائمشهر رسیدگی شد.

او افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده و با توجه به نبود سند خرید از کارخانه آرد، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط آرد، متخلف را به پرداخت ۱۴ میلیارد و ۷۹۵ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۲ برابر ارزش تخلف محکوم کرد.

حسام گفت: همچنین شعبه متخلف را بدلیل موجود نبودن آرد به پرداخت چهار میلیارد و ۴۳۸ میلیون ریال جریمه و در مجموع به پرداخت ۱۹ میلیارد و ۲۳۴ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران افزود: ماموران نیروی انتظامی و بازرسان صمت در گشت مشترک آرد یارانه‌ای قاچاق را از یک انبار کشف و پرونده آن برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.

منبع:تعزیرات مازندران