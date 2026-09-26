باشگاه خبرنگاران جوان - نشست شورای قضایی گیلان با حضور حیدر آسیابی رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، مجید الهیان رئیس کل دادگستری گیلان و اعضای شورای قضایی استان برگزار شد و به نمایندگی از رئیس قوه قضاییه، از قضات و کارکنان نمونه کشوری و استانی دادگستری استان تقدیر شد.
حیدر آسیابی رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، رهبر شهید انقلاب و شهدای حوادث اخیر، گفت: آنچه امروز در حوزههای مختلف به دست آوردهایم، به برکت خون شهدا و ایثارگریهای رزمندگان هشت سال دفاع مقدس است و نسل جدید نیز با الگوگیری از این فرهنگ، در دفاع از کشور حضور پیدا کردهاند.
وی با اشاره به اینکه حرکت قوه قضائیه در ۱۰ سال گذشته بر اساس سند تحول و تعالی دستگاه قضایی بوده است افزود: این سند که مورد تأکید و تأیید شهید آیتالله رئیسی هم بود، چارچوب حرکت قوه قضاییه را بر مبنای وظایف روشن در قانون اساسی تعیین کرده است و همه بخشها موظف هستند در چارچوب سند تحول و تعالی برای دستیابی به اهداف عالی دستگاه قضایی تلاش کنند.
رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با تأکید بر ضرورت توجه جدی به اصلاح و بازاجتماعیکردن زندانیان، گفت: برنامههای فرهنگی و تربیتی در زندانها باید عمیقتر و مؤثرتر دنبال شود تا زمینه بازگشت سالم زندانیان به جامعه فراهم شود.
حیدر آسیایی افزود: یکی از مهمترین موضوعاتی که باید در سازمان زندانها مورد توجه باشد، اشتغال زندانیان است، زیرا بیکاری یکی از آسیبها در محیط زندان محسوب میشود و بخشی از تخلفات و آسیبهایی که در زندان رخ میدهد، ناشی از بیکاری است.
وی بر ضرورت بازاجتماعی کردن زندانیان تاکید کرد و گفت: زندان باید بستری برای اصلاح رفتار، تربیت و فراهمکردن زمینه بازگشت سازنده محکومان به خانواده و جامعه باشد واهداف اصلاحی و تربیتی هم همچنان به صورت جدیتر دنبال شود.
مجید الهیان رئیس کل دادگستری گیلان هم با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، گفت: دفاع مقدس یادآور حماسه سازی مردانی است که با ایمان، ایثار و عشق به میهن، در برابر دشمن متجاوز ایستادند و عزت، استقلال و سربلندی ایران اسلامی را به ارمغان آوردند.
وی با اشاره به تعامل سازنده دادگستری و زندان، بر ضرورت کاهش جمعیت کیفری زندانها و همچنین بازپروری و تقویت روزافزون زیرساختهای اشتغالمحور و مهارتآموزی کارآمد برای تسهیل بازگشت شرافتمندانه افراد به جامعه تأکید کرد.
رئیس کل دادگستری گیلان ضمن تأکید بر ضرورت توجه ویژه به معیشت و حمایت از خانوادههای زندانیان، گفت: قضات باید صدور احکام جایگزین حبس و خدمات اجتماعی را در اولویت کاری خود قرار دهند.
الهیان افزود: حمایت از خانواده زندانیان و فرهنگسازی برای پذیرش اجتماعی افراد آزادشده، نقشی بیبدیل در کاهش آسیبهای اجتماعی و بازگشت موفق مددجویان به جامعه خواهد داشت.
در پایان این نشست، از ۱۸ نفر از قضات و کارکنان نمونه کشوری و استانی با اهدای لوح تقدیر، قدردانی شد.
منبع: خبرگزاری صداوسیما