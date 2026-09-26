باشگاه خبرنگاران جوان - پریزاد اقبالی ؛ یک نرمافزار بومی مدیریت ارتباط با مشتری، با تمرکز بر افزایش نرخ تبدیل مشتریان بالقوه، حفظ مشتریان و ارائه دادههای مدیریتی، به ابزاری برای ساماندهی فرآیند فروش و ارتباط با مشتری در کسبوکارهای کوچک و متوسط تبدیل شده است؛ راهکاری فناورانه که با توسعه قابلیتهای هوش مصنوعی، مسیر تازهای را برای خودکارسازی تعامل با مشتریان دنبال میکند.
این محصول توسط محققان یک شرکت دانشبنیان دیدار سی آرام توسعه یافته و با حمایت مؤسسه دانشبنیان برکت، مسیر توسعه بازار و گسترش خدمات خود را طی کرده است. محور اصلی این راهکار، تبدیل دادههای پراکنده مشتریان به اطلاعات قابل استفاده برای فروش، پشتیبانی و تصمیمگیری مدیریتی است.
این نرمافزار در بخش فروش، امکان مدیریت و پیگیری مشتریان بالقوه را فراهم میکند و به کسبوکارها کمک میکند ارتباط با مشتری را از نخستین تماس تا مراحل فروش و پس از آن، منسجم و قابل رصد کنند. هدف نهایی، افزایش احتمال تبدیل سرنخهای فروش به مشتری، کاهش ریزش مشتریان و ایجاد تصویری روشن از وضعیت کسبوکار برای مدیران است.
وجه فناورانه این سامانه تنها به مدیریت اطلاعات مشتری محدود نمیشود. سادگی استفاده، ارائه گزارشهای مدیریتی و همراهی با کسبوکار در فرآیند استقرار و استفاده از محصول، بخشی از رویکردی است که این راهکار دنبال میکند.
گروه هدف آن نیز کسبوکارهای کوچک و متوسط با کمتر از ۵۰۰ نفر نیروی انسانی است؛ مجموعههایی که برای رشد، بیش از هر چیز به ابزارهای ساده، قابل استفاده و متناسب با فرآیندهای واقعی فروش و ارتباط با مشتری نیاز دارند.
بر اساس اعلام مدیرعامل این مجموعه، تعداد کسبوکارهای استفادهکننده از این سرویس از حدود ۵۰۰ مجموعه پیش از سرمایهگذاری در سال ۱۴۰۰، به حدود ۴ هزار کسبوکار رسیده است. همچنین تعداد اعضای تیم از حدود ۲۵ تا ۳۰ نفر به حدود ۱۱۴ تا ۱۱۵ نفر افزایش یافته و ارزش شرکت نیز از حدود ۶۰ تا ۶۵ میلیارد تومان به حدود هزار میلیارد تومان رسیده است.
گام تازه این محصول، ورود جدیتر هوش مصنوعی به فرآیند فروش و ارتباط با مشتری است. چتباتی مبتنی بر هوش مصنوعی که میتواند به وبسایت و شبکههای اجتماعی کسبوکار متصل شود و در نقش یک فروشنده مجازی با مشتری گفتوگو کند.
این ابزار با شبیهسازی گفتوگوی فروش، امکان تعامل خودکار با مخاطب را فراهم میکند و میتواند در مسیر معرفی محصول، پاسخگویی به پرسشها و هدایت مشتری به سمت خرید مورد استفاده قرار گیرد.
توسعه چنین قابلیتهایی نشان میدهد مسیر تحول نرمافزارهای مدیریت ارتباط با مشتری از ثبت اطلاعات و گزارشگیری، به سمت تحلیل داده، تعامل هوشمند و خودکارسازی بخشی از فرآیند فروش در حال حرکت است؛ مسیری که میتواند برای کسبوکارهای کوچک، دسترسی به ابزارهای فناورانه پیشرفته را سادهتر و کمهزینهتر کند.
از سوی دیگر، ترکیب این ابزار با محتوای آموزشی فارسی شامل هزاران صفحه مقاله و صدها کتاب، رویکردی فراتر از ارائه یک نرمافزار صرف را شکل داده است؛ رویکردی که تلاش میکند دانش و ابزار را همزمان در اختیار کسبوکارها قرار دهد تا فناوری از یک ابزار مدیریتی به بخشی از فرآیند رشد و توسعه آنها تبدیل شود.