مجمع سالانه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی با تأکید بر شفافیت مالی، تعیین تکلیف دارایی‌ها و ساماندهی قرارداد‌ها برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجمع سالانه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور صبح امروز (شنبه - ۴ مهر ماه) به ریاست وزیر ورزش و جوانان در محل این وزارتخانه برگزار شد.

در این مجمع نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و سازمان برنامه و بودجه، سیدمحمدعلی ثابت‌قدم، مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و مدیران ستادی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور حضور داشتند.

اصلی‌ترین محور مورد گفت‌و‌گو در این جلسه بررسی وضعیت مالی و دعاوی حقوقی صورت گرفته بود که مدیران مربوطه و حسابرس قانونی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی گزارش‌های لازم را درباره آن ارائه کردند.

اعلام برنامه زمانی مواعید مزایده اماکن استیجاری، قرارداد‌های اجاره و طرح‌های سرمایه‌گذاری، تعیین تکلیف اموال و دارایی‌ها، آسیب‌شناسی قرارداد‌های قبلی، دلایل تأخیر در اجرای برخی مزایده‌ها و بدهی‌های مالیاتی از دیگر مواردی بود که به آن پرداخته شد و اعضا پیشنهادات و نظرات خود را بیان کردند.

کاهش عوارض حقوقی و دعاوی بین شرکت و بهره‌برداران، کاهش عوامل داخلی زمان تهیه اسناد مزایده‌ها، برگزاری به موقع مزایده‌ها و انعقاد قرارداد‌ها با کمترین ابهامات و مسائل مالی ـ حقوقی نیز از جمله اقدامات انجام شده طی یک سال و نیم گذشته بوده که شرکت تلاش‌های زیادی برای برطرف کردن چالش‌ها و موانع موجود در این مسیر انجام داده است.

احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان نیز در جمع‌بندی خود از مجمع عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به موضوع راه‌اندازی سامانه شفاف‌سازی مالی از سوی این مجموعه تأکید کرد و گفت: سامانه‌های شفافیت مالی با هدف در اختیار قرار دادن دسترس عموم جزو برنامه‌های مهم است که در دستور کار وزارت ورزش و جوانان قرار گرفته است. در حال حاضر استارت این کار با فدراسیون فوتبال زده شده و باشگاه‌های دولتی و فدراسیون‌های ورزشی هم ملزم به اجرای آن هستند. شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی نیز باید در این چرخه قرار گیرد. وقتی ما سامانه مالی شفاف داشته باشیم، ارقام و اعداد تعدیل می‌شوند و جدای از اینکه مردم در جریان قرار می‌گیرند، دستگاه‌های نظارتی هم به اطلاعات برخط دسترسی خواهند داشت.

وی در واکنش به شرح حال آخرین موقعیت سخت‌افزاری مجموعه ورزشی انقلاب نیز افزود: این مجموعه به دلیل راه‌اندازی فضاهایی، چون هایپر مارکت که اساساً کار اشتباهی است، بیش از اندازه شلوغ شده است. تردد به قدری در انقلاب زیاد است که مراجعه‌کنندگان مشکل پارکینگ دارند. ما درصددیم ساختمان‌های اداری در این مجموعه را تخریب کنیم تا بتوانیم به افزایش فضای سبز و پارکینگ در این باشگاه اضافه کنیم. این موارد حتماً در بسته‌های سرمایه‌گذاری پیش رو لحاظ خواهد شد.

برچسب ها: دنیامالی ، وزارت ورزش و جوانان
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