حوادث رانندگی در محور‌های فارس ۱۴ مصدوم و ۲ کشته به همراه داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - بر اثر ۴ حادثه رانندگی در جاده‌های فارس ۱۴ نفر مصدوم شدند و ۲ نفر جان باختند.

حادثه رانندگی در محور سیاخ‌دارنگون با یک فوتی و ۴ مصدوم

وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار کرد: با اعلام واژگونی یک دستگاه خودروی ساینا در سه کیلومتری سیاخ‌دارنگون به سمت شیراز، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او ادامه داد: در ابن حادثه، یک نفر به علت شدت جراحات وارده در لحظه جان خود را از دست داد.

مسئول روابط عمومی اورژانس فارس اضافه کرد: همچنین ۵ نفر دچار آسیب شدند که ۴ مصدوم پس از دریافت اقدامات پیش بیمارستانی، به بیمارستان‌های شهید رجایی و نمازی منتقل شدند.

او ادامه داد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان، ۲ دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شد.

تصادف در شیراز با ۳ مصدوم

حادثه رانندگی در شیراز ۳ مصدوم به همراه داشت.

وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بیان کرد: 

با اعلام برخورد ۲ دستگاه موتورسیکلت و یک دستگاه وانت در بلوار مدرس شیراز، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او با بیان اینکه این حادثه ۴ مصدوم برجای گذاشت، گفت: ۳ نفر از مصدومان پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه به بیمارستان شهید رجایی منتقل شدند و یک مصدوم نیز در محل درمان شد.

برخورد ۲ موتورسیکلت در نی ریز با یک کشته و ۲ مصدوم

برخورد ۲ موتورسیکلت در نی ریز. یک کشته و ۲ مصدوم به همراه داشت.

محمد حسین کچویی، مسئول اورژانس شهرستان نی‌ریز، اظهار کرد: با اعلام برخورد ۲ دستگاه موتورسیکلت در این شهرستان، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او ادامه داد: در این تصادف، مردی ۶۷ ساله به علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد و یک پسر ۱۴ ساله و یک زن ۵۲ ساله نیز مصدوم شدند.

کچویی گفت: کارشناسان اورژانس ۱۱۵ با انجام اقدامات درمانی و مراقبتی لازم، ۲ مصدوم را به بیمارستان شهدای سلامت نی‌ریز منتقل کردند.

او اضافه کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان ۲ دستگاه آمبولانس به همراه یک دستگاه موتورلانس از پایگاه‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

حادثه رانندگی در دهنو با ۵ مصدوم 

واژگونی خودرو در دهنو ۵ مصدوم به همراه داشت.

عمار خادمی مسئول اورژانس شهرستان زرین دشت گفت: با اعلام واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در روستای دهنو این شهرستان، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شد.

او تصریح کرد: در این حادثه ۵ نفر مصدوم شدند که پس از دریافت اقدامات اولیه توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵، همگی برای ادامه درمان به بیمارستان حضرت امام موسی کاظم (ع) زرین‌دشت منتقل شدند.

خادمی اضافه کرد: برای امدادرسانی به این حادثه، ۲ دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شد.

برچسب ها: حوادث رانندگی ، حادثه رانندگی ، تصادف
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