باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - عباس زارع رئیس اداره یگان حفاظت محیط زیست مازندران گفت:در راستای صیانت از تنوع زیستی و مقابله با تخلفات شکار و صید، یگان حفاظت محیط زیست مازندران طی بازه زمانی ۲۸ شهریور تا ۳ مهر ۱۴۰۵ با اجرای گشت‌ها و پایش‌های مستمر در سطح شهرستان‌ها و مناطق تحت مدیریت، با متخلفان حوزه حیات‌وحش برخورد کرد.

او در مورد یکی از عملیات‌های شاخص در شهرستان قائم‌شهر، افزود: در منطقه قرقاول‌خیز سیف‌کتی و چپی، مأموران یگان با همکاری پلیس امنیت شهرستان، حین شروع به شکار قرقاول از یک خودروی شخصی، دو قبضه سلاح دولول مجاز به همراه ادواتی نظیر قطار فشنگ، کارد کمری، ۱۱ عدد فشنگ جداگانه، کیف حمل شکار و توله شکاری کشف و ضبط کردند. همچنین در عملیاتی دیگر و طی بازرسی از منزل یکی از متخلفان، سه قبضه سلاح مجاز کشف شد؛ در بررسی‌ها مشخص گردید این فرد در تصاویر شکار غیرمجاز خود، اقدام به شکار ۳ رأس گراز، ۲ سر خرگوش، یک طاقه قرقاول نر، ۱۷ قطعه بلدرچین و ۷ قطعه پرنده یلوه کنارآبزی نموده بود که پرونده وی در سیر مراحل قضایی قرار گرفت.»

رئیس اداره یگان حفاظت محیط زیست مازندران در رابطه با اقدامات در شهرستان چالوس، گفت: در راستای برخورد با فعالیت‌های غیرمجاز در پهنه آبی و ساحلی، عملیات گشت مشترکی با همکاری شیلات، منابع آبزیان و دریابانی در سواحل این شهرستان اجرا شد. در این عملیات، چهار دستگاه قایق فایبرگلاس و ۱۵ عدد تخته موج‌سواری به همراه فوم‌های آنها که در فعالیت‌های غیرمجاز استفاده می‌شدند، شناسایی و طبق روال قانونی معدوم گردیدند.

او در مورد اقدامات در شهرستان آمل، افزود: در منطقه جنگلی سنگ‌چال، مأموران یگان حفاظت طی گشت‌های مستمر، یک قبضه سلاح شکاری تک‌لول مجاز، سه تیر فشنگ ساچمه‌زنی و سه تیر فشنگ چهارپاره کشف و ضبط کرده و یک شکارچی غیرمجاز را دستگیر کردند.

زارع در مورد عملیات در شهرستان‌های جویبار و فریدونکنار، گفت: در جویبار، در پی گشت و نظارت مستمر، تعداد ۱۲ رشته دام هوایی صید پرندگان و ۸ پایه جمع‌آوری و تخریب شد. در فریدونکنار نیز چهار قبضه سلاح شکاری دولول از متخلفان حوزه استحفاظی به همراه دو عدد اسپیکر و یک قطار فشنگ کشف و ضبط گردید و در ادامه، سه رشته دام هوایی صید پرندگان تخریب شد.

او همچنین به عملیات دیگر شهرستان‌ها اشاره کرد و افزود: در ساری، مأموران محیط‌بانی دودانگه در محدوده روستای تلاوک از یک متخلف، لاشه ۲ طاقه قرقاول و یک قطعه کبوتر به همراه یک قبضه سلاح PCP غیرمجاز کشف و ضبط کردند. در نور، مأموران یگان حفاظت بخش بلده حین گشت در حوزه استحفاظی، یک قبضه سلاح شکاری از یک شکارچی غیرمجاز ضبط نمودند. در محمودآباد نیز در اراضی شالیزاری، سه قبضه سلاح دولول مجاز به همراه ادوات صید و شکار، دو عدد اسپیکر و سه قطعه پرنده کشف و ضبط شد.

رئیس اداره یگان حفاظت محیط زیست مازندران در پایان به عملیات در شهرستان بابل اشاره کرد و گفت: در گشت‌های یگان حفاظت محیط‌بانی بندپی، به منظور جلوگیری از شکار در مناطق جنگلی، سه قبضه سلاح مجاز به همراه لاشه شکار شده ۲ طاقه قرقاول ماده از متخلفان کشف و ضبط گردید.

زارع در جمع‌بندی تأکید کرد: «برخورد با متخلفان، از بازرسی منزل گرفته تا تخریب دام‌های هوایی و معدوم‌سازی تجهیزات ساحلی، نشان‌دهنده عزم جدی ما برای پاسداری از محیط زیست استان است. تمامی پرونده‌ها جهت سیر مراحل قانونی تکمیل و به مراجع قضایی ارجاع شده است.»