باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - احمدرضا عامری مدیرعامل شرکت تعاونی های مسافری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه در حال حاضر تمامی مرزهای زمینی برای جابه جایی مسافران در کشور باز است و هیچ مشکلی از لحاظ تردد زمینی برای مرزهای خارجی از جمله ترکیه، نجف و ارمنستان نداریم گفت: با توجه به بسته شدن مرزهای هوایی کشور میزان استقبال در حوزه زمینی بیشتر شده که در همین زمینه هم تدابیر لازم در نظر گرفته شده است.

او بیان کرد: ناوگان مورد نیاز هم تأمین شده و نگرانی از این بابت نداریم و در صورت افزایش تردد مسافران هم بعید است مشکلی در حوزه جابه‌جایی مسافران ایجاد شود‌.

عامری تأکید کرد:در حال‌حاضر پرترددترین مرزهای ما مهران، شلمچه و مرز بازرگان است که در حاضر تردد در برخی از مرزها ترافیک سنگین است.