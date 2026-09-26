مدیرعامل شرکت تعاونی‌های مسافری گفت: تردد در تمامی مرز‌های زمینی برقرار است و هیچ مشکلی از لحاظ تردد مسافران به ویژه در مرز‌های عراق وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - احمدرضا عامری مدیرعامل شرکت تعاونی های مسافری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه در حال حاضر تمامی مرزهای زمینی برای جابه جایی مسافران در کشور باز است و هیچ مشکلی از لحاظ تردد زمینی برای مرزهای خارجی از جمله ترکیه، نجف و ارمنستان نداریم گفت: با توجه به بسته شدن مرزهای هوایی کشور میزان استقبال در حوزه زمینی بیشتر شده که در همین زمینه هم تدابیر لازم در نظر  گرفته شده است.

او بیان کرد: ناوگان مورد نیاز هم تأمین شده و نگرانی از این بابت نداریم و در صورت افزایش تردد مسافران هم بعید است مشکلی در حوزه جابه‌جایی مسافران ایجاد شود‌.

عامری تأکید کرد:در حال‌حاضر پرترددترین مرزهای ما مهران، شلمچه و مرز بازرگان است  که در حاضر تردد در برخی از مرزها ترافیک سنگین است.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، مرز زمینی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۲ ۰۴ مهر ۱۴۰۵
نباید برید عراق نباید پول ایران اونجا خرج بشه عراقی‌ها بارها ثابت کردن نمک نشناسند مثل افغانی ها
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۶ ۰۴ مهر ۱۴۰۵
رفتن عراق برا چی؟؟؟ اینم از برادر دوست وهمسایه
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۳ ۰۴ مهر ۱۴۰۵
مرز زمینی را هم قول هفته دیگه دادند که ببندند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۲ ۰۴ مهر ۱۴۰۵
با سلام
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۰ ۰۴ مهر ۱۴۰۵
زمینی چه جوری بریم چین ؟!!
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۰ ۰۴ مهر ۱۴۰۵
اگر برای شرکتهای هواپیمایی آب نداشت ،
برای اتوبوس داران نون داره !!!
نگران نباشید بلدیم چجوری جیبتونو خالی کنیم !!!
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۹ ۰۴ مهر ۱۴۰۵
اصلا اصلا نگران هیچی نیستیم.
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